Nova jedná o druhé řadě SuperStar

Soutěž vyvolává hádky, lidé sázejí na vítěze

Původně to měla být normální oslava čtyřiatřicátých narozenin jednoho ze sedmi kamarádů z dětství. A taky chvíli byla: pár lahvinek vína, "drby", vzpomínky. Až do okamžiku, než někdo pronesl: "Díváte se taky na SuperStar?"

"V ten moment se obyčejná debata změnila ve vášnivou hádku. Kdybychom nebyli tak dobří kamarádi, možná by to skončilo bratrovražednou řeží," směje se pětatřicetiletý Jaroslav z Nymburka.

Z oslavy byla hádka

Oslava se zvrhla v téměř dvouhodinový boj o to, kdo z finalistů je lepší. Každý obhajoval svého favorita a hanil ty zbývající. Třeba i drsným hodnocením toho, jak soutěžící vypadají. Soudkyně Kateřina a pracovnice pohřebního ústavu Jaroslava tvrdě bojovaly za Juliána. "Je sexy a je krásný," tvrdily.

A tak to zchytaly: "Vždyť je to úplný zpěvácký poleno! To neslyšíte, jak zpívá? Teda spíš nezpívá?" "No a co, i příště mu pošlu hlas," nedala se Jaroslava.

"Cože, ty jsi mu poslala hlas?! Ty ses zbláznila. To ti spadl mozek do klína, ne? Jestli takhle přemýšlí většina lidí, tak to zas vyhraje nýmand a skutečné hvězdy prohrají," pustili se do ní kamarádi.

"Jo? A komu jste posílali hlas vy, chytrolíni," burácela Kateřina.

"Samozřejmě Balogový. Ta má v hrdle dva Gotty," prosazoval se Jaroslav. "Cože, ty pro ni hlasuješ? Vždyť je to šereda. Ta se v žádným případě nemůže stát SuperStar..." chytali se za hlavu ostatní. "Spíš ti vadí, že je Romka, ne? To jsem netušil, že jsi rasista! Ať žije Balogová!" bojoval Jaroslav.

Dolinek? Nikdy

Samostatnou kapitolou byl Standa Dolinek. "To je asi tragédie, co myslíte?" "To teda je. Ten už měl dvakrát vypadnout, ale pořád se drží. To je neuvěřitelný. Nechápu, jak pro něj někdo může hlasovat." "No, já mu jednou taky poslala hlas, on je takovej milej..." "Cože? Ona poslala hlas Dolinkovi, chápete to?!"

Ještě druhý den si parta přátel vyměňovala esemesky typu: "Jestli dnes nevypadne Dolinek, tak skočím pod vlak..."

Martina brala bank

"A to jsem jim neřekla, že se každou neděli scházím s další partou kamarádek a sázíme stovku na to, kdo ze soutěže vypadne. Původně jsme byly tři, teď už se koukáme v šesti," popisuje Martina, jedna z účastnic narozeninové oslavy, jinak třiačtyřicetiletá vychovatelka ze školky. Soutěž sleduje od začátku, ale sázky začala s kamarádkami uzavírat až teď, když se blíží finále. Původně totiž ani nešlo o tuto soutěž: v banku zůstaly peníze vsazené na to, kdo bude mistrem světa v hokeji. Jenže nevyhrál nikdo.

"Tak jsme sázky přesunuly na SuperStar. Teď jsem zrovna brala bank, sedm set korun. Tipovala jsem, že vypadne Dolinek, a vyšlo to," směje se matka dvou dětí.

Jejími favority jsou Aneta a Julián. Jisté kvality je ochotná přiznat i Sámerovi či Martině. Jenže Martina Balogová má podle rodinného mínění nevýhodu: má sice úžasný hlas, ale není tak hezká, jak by pořádná hvězda měla být. "Taky Tomáš zpívá dobře, jenže nemá takovou jiskru jako Sámer. Ašarm by vítězi chybět neměl," míní Martina. Dětem soutěž nahrává a pouští druhý den. "Hrozně nás mrzelo, že vypadl Petr Poláček," lituje ještě teď.

Čím to, že soutěž tak nadchla desetitisíce lidí, od prodavaček až po nejvyšší státní úředníky?

"Asi proto, že taková věc tu ještě nebyla. A jsou tam sympatičtí lidé," přemýšlí dvaatřicetiletá soudkyně Kateřina. Trefila se přesně. Psychologové míní, že SuperStar slaví úspěch mimo jiné díky tomu, že tu vystupují úplně normální lidé. Stejní, jako třeba sousedovic kluk.