Nová hra v Karlíně: Boudové dali tetování, Bernáškové obří zadek

"Hraju prostitutku-dominu, a k jejím pestrým kostýmům dokonce i sadomasochistického zaměření patří i tetování, které mi před každou reprízou maskér na rameno pečlivě vymaluje," řekla iDNES.cz Nela Boudová, která si roli ve vůbec první činohře v Karlíně očividně užívá.

Z hry Včera tě zabiju! - Nela Boudová Z hry Včera tě zabiju! - Veronika Freimanová a Nela Boudová

Představení Včera tě zabiju! pojednává o souboji tří žen se šíleným vrahem za pomoci stroje času. Na to ostatně doplatí Jana Bernášková, která v závěrečné části hry zestárne o jedenáct let. Tvůrci to vyřešili velmi drsným způsobem, do obřích rozměrů jí nechali vycpat pozadí. Jinak velmi štíhlé herečce to ale nevadí.

Z hry Včera tě zabiju! - Jana Bernášková a Václav Vydra

"Mí blízcí o mé proměně nevěděli, a při premiéře se hodně divili, co se mi to stalo. Myslím, že to vypadá zajímavě," směje se Bernášková.

Autorem původního textu je Alan Ayckbourn, české režie se ujala Jana Kališová, která slibuje mix zábavy i dobrodružství.

"Je to něco mezi komedií, sci-fi, fraškou a má to vážný podtext. Během tří časových rovin se hledá identita jednoho původně padlého děvčete, které z toho nakonec vyjde vítězně. Měli byste si užít napětí i porci legrace, pokud se nám to podařilo," směje se režisérka, která slibuje i happyend.

Nela Boudová a režisérka Jana Kališová

Vedle Boudové a Bernáškové excelují v představení i Veronika Freimanová, Filip Blažek, Ilona Svobodová, Miroslav Vladyka, Marek Vašut či Václav Vydra, který bude po jevišti poletovat polonahý.