Nova chystá bondovky a soutěže

Zdeněk Podhůrský (44 let)

Moderátor nové soutěže Pálí vám to? bsolvent herectví na DAMU, který mluví výtečně španělsky a v současnosti se věnuje hlavně dabingu, vyhrál konkurz, a to prý zcela jednoznačně. Kromě herecké profese fotografuje, píše scénáře a s manželkou vede vlastní galerii. O popularitě, která ho čeká, říká stručně: "Těším se na ni. Konečně."