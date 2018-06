Nová Česká Miss má slavnou příbuznou: topmodelku Rytychovou

Osmnáctiletá Česká Miss 2011 Jitka Nováčková se může pochlubit slavnou příbuznou. Jak uvedla její maminka, do rodiny nové královny krásy patří někdejší topmodelka Jaroslava Rytychová. I to možná vysvětluje, proč je slečna Nováčková zamilovaná do modelingu už od svých devíti let.