Chtěla jsem být první vítězkou s krátkými vlasy, říká nová Česká Miss

Co se vám teď honí hlavou, co cítíte?

Já jsem pořád stejně nadšená. Nejdřív to bylo opravdové překvapení, pořád tomu nemůžu uvěřit, ale už se to míchá s nadšeností a já si to užívám (více o finále České Miss zde).

Člověk má jednu úžasnou schopnost, a sice cítit, co přijde. Cítila jste, že vyhrajete?

Byla jsem strašně nervózní, měla jsem sevřený žaludek, furt jsem si říkala, že by to "možná", "třeba", ale nepočítala jsem s tím, že to dopadne takhle. Troufala jsem si doufat, ale nepočítala jsem s tím.

O vašich krátkých vlasech se bude ještě nějakou chvíli mluvit. Kdy jste si tento sestřih vůbec pořídila?

Bylo to v létě. Jednou jsem už měla krátké vlasy, ty jsem si užívala, pak jsem to zase zkusila na dlouhé, to nevyšlo, tak jsem se vrátila ke krátkým.

A jste ráda, že budete "ta, která byla první, co vyhrála s krátkými vlasy"? Samozřejmě, já jsem v to doufala.

Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová

Na co jste během finále sázela, co bylo vaším esem v rukávu?

Sázela jsem na přirozenost. Jsem svá a vždycky jsem byla a doufala jsem, že to bude stačit. A samozřejmě k tomu patřily psychické přípravy, trénink mluvení, trénink stání a chůze, cvičila jsem a posilovala se i psychicky.

V této soutěži existuje jedna taková "nemoc". Říká se jí "missí nemoc". Už jste o ní slyšela?

Seznámila jsem se s ní na Filipínách, respektive padla tam tahle otázka, ano, neplánuji ztratit svého přítele, nemyslím si, že je to pravda.

Kdo vám fandil?

Přítel. A rodina, přátelé a evidentně všichni, co mi poslali hlasy. Děkuju za ně.