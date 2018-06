Nasadili jsme nové České Miss vlastní korunku: zkusila si dlouhé vlasy

"Na paruku se moc těším, po dlouhé době si to zkusím, bude to příjemná změna," řekla na kameru iDNES.cz Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová, jež jedním dechem dodala, že klíč k úspěchu zatím zahazovat nebude. "Účes zatím natrvalo měnit nebudu," usmívala se upřímně.

Profesionální focení pro iDNES.cz je v případě nové královny krásy jedno z prvních. Dosud s ním neměla příliš mnoho zkušeností. O to víc si to před objektivem užívala, byť občas tápala, jak docílit fotogenických póz.

Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up a vlasy: MONIKA NAVRÁTILOVÁ / Styling: KAROLINA DRÖSSLER / Oblečení a šperky: fashion shop Parazit, New Yorker, T.M.Lewin, Van Graaf, Denisa Dovalová, Mixer, Bijou Brigitte, Mango

"U tohoto focení si užívám, že můžu být úplně taková, jaká jsem. Můžu blbnout, můžu si fakt zkusit cokoliv a hlavně je to fakt příjemný zážitek. Jsem ale pořád trochu stydlivá, takže mi dělá potíž moment, kdy se mám trochu víc odvázat. Takové ty chvíle, kdy se musím přemoci a trochu víc tu pusu otevřít a nějak se zatvářit. Ale když to prolomím, tak je to skvělé," přiznává třiadvacetiletá rodačka z Vysočiny.

Stydlivost je ostatně i důvod, proč se zatím nevrhá ani do odvážnějších snímků, přestože v ateliéru ukázala, že by se za decentně odhalené fotky nemusela vůbec stydět. "Do aktů bych nešla, maximálně bych dokázala ukázat nahá záda. Ale větší odhalování mě neláká."



A jaké si dává profesní cíle? "Nemám v modelingu žádné cíle, pro mě je to všechno nové. Do miss jsem nešla s tím, že bych chtěla být modelkou. Jen jsem chtěla něco změnit a něco dokázat, zkusit si to, a když se mi něco v modelingu podaří, bude to jenom bonus. Jsem také ráda, že se hezky píše o krátkých vlasech, možná si hodně žen s krátkými vlasy uvědomilo, že jsou krásné i s tímto účesem, a to je to, co považuju za přínos mého vítězství," uzavírá Česká Miss Gabriela Kratochvílová.

