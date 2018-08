K prvnímu videu mě dokopal přítel, říká youtuberka NotSoFunnyAny

Anežko, jste známá youtuberka a teď už podnikáte i v kosmetice. Založila jste si vlastní kosmetickou značku. Proč?

Vždycky jsem byla velkým milovníkem make-upu. Až když jsem byla v New Yorku, ve městě neomezených možností, říkala jsem si, že musím udělat také něco svého. Právě Amerika mi ukázala cestu, že mám začít dělat vlastní kosmetiku. Rok jsem na všem pracovala a v březnu 2018 vznikl první produkt.

O co šlo?

O rozjasňovač, který mám ve třech odstínech. Kosmetiku chci nabízet pro všechny typy pleti. Nerozlišuji ani rasy, ani pohlaví svých fanoušků a zákazníků, kteří chtějí můj produkt zakoupit. Chci, aby moje značka spojovala lidi. Proto mám v kampani třeba i muslimku.

Podle čeho si vybíráte, s jakou značkou začnete spolupracovat?

Musí se mi to líbit. To je první věc, přes to nejede vlak. Ve spolupráci jsem zásadová a ctím svou filozofii. Používám jen takovou kosmetiku, která není testována na zvířatech. Podle toho jsem připravovala i svoji značku. Plánuji se více orientovat i na módu.

NotSoFunnyAny s přítelem

Co vás na YouTube vlastně baví?

Nejen to propojení s lidmi, kteří rádi koukají na to, co dělám, ale i to, že mám možnost je seznamovat s věcmi, které neznají. To je na tom nejlepší. Ráda lidi motivuji.

Máte potom nějakou zpětnou vazbu?

Ano, lidé mi píší a zastavují mě na ulici. Nikdy fanouška neodmítnu. Zastavování na ulici se mi stává pravidelně. I se soustem v puse jdu a s fanouškem se vyfotím. Já to dělám kvůli těm lidem ráda. Je pro mě velmi důležité, co doporučuji, cítím velkou zodpovědnost.

VIDEO: Not So Funny Any a jak se správně líčit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak často vám chodí nabídky na spolupráci a kolik jich přibližně přijmete a kolik odmítnete?

Odmítám asi pětadevadesát procent nabídek. Chci to dělat dobře. Proto se aktivitám, které si zvolím, musím maximálně věnovat, což zabere nějaký ten čas. Důležitý je i společný pohled na věc a to, zda spolupráce zapadá do mé vize. Nemohu například propagovat supermarket, když se zabývám tématy beauty a fashion.

Když jste s YouTube začínala, napadlo vás, že to dotáhnete takhle daleko?

Byl to můj velký sen. Ale člověk vůbec netuší, co bude. Styděla jsem se nahrát první video, ale můj přítel mě k tomu dokopal. Říkal nahraj to, nemusíš to hned nikde sdílet... On sám už v té době dělal hudbu a začínal být trochu známější. Pak mé video zasdílel a mě prvních tisíc zhlédnutí tak namotivovalo, že jsem si řekla, že do toho jdu na tisíc procent. V tomhle jsem maximalista. Myslím si, že by se mělo snít ve velkém. Nároky mohu snížit vždycky. Mám do budoucna velké sny, tak uvidíme, jak to všechno klapne.