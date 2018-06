Nostradamus prý vytušil útok na New York

Moje spisy pochopí až ti, kteří přijdou po mně," napsal muž, který se narodil jako Michel de Notre-Dame roku 1503 v SaintRemy v Provenci. Jeho lékařská studia přerušil mor, ale nakonec se mu podařilo otevřít si lékařskou praxi.



Osud ho pronásledoval v podobě inkvizice i další morové rány, která ho připravila o rodinu. Živil se jako potulný léčitel, až se nakonec oženil s bohatou vdovou a usadil se. Mohl si zřídit observatoř a věnovat se astrologii. Tvrdil, že k němu hovoří tajemný vnitřní hlas, který mu prozrazuje, co přinesou příští dny, roky a staletí.



Své vize pak shrnul do sbírky Siecles (Staletí), obsahující 1141 proroctví. Jednotlivé věštby sahají až do roku 3797. Není však vždy lehké je rozluštit, protože Nostradamus se často uchyloval k přirovnáním, obraznému vyjádření a k více či méně mlhavým náznakům.



Duté hory - mrakodrapy?



Některé Nostradamovy vize se beze zbytku naplnily. Známá je věštba, v níž do detailu popsal smrt krále Jindřicha II., dnes se citují verše, jimiž prorokoval příchod Hitlera, kterého nazýval Hister. V současnosti se zdají být vykladačům aktuální tyto verše:



Zahrada světa poblíž nového města na silnici mezi dutými horami bude zasažena a nucena pít vodu tekoucí do nádrže otrávenou sírou. (Si ecles X, 49)



Vykladači nejčastěji vidí v novém městě" Nový York neboli New York a duté hory" jsou podle nich nejpravděpodobnější obrat, jakým by člověk žijící před pěti sty lety popsal mrakodrapy. Ve světle nynějších strašných událostí se nabízí i další možnost výkladu. Zvlášť pokud bychom akceptovali, že síra" zde představuje stejnojmenný alchymistický princip jako esenci ohnivého živlu ničení".



Jinde se hovoří o tom, že dvojčata rozdělí chaos". Budovy světového obchodního centra skutečně přezdívku twins", tedy anglicky dvojčata, měly. Z dalších souvislostí vysvítá, že toto proroctví spadá na začátek doby, na kterou Nostradamus prorokoval také svatou válku muslimů, příchod třetího Antikrista (ti před ním patrně mohli být Napoleon a Hitler), celosvětové konflikty a hladomory.



Válka na obzoru



Po velké bídě lidstva přijde ještě větší. Až se velký cyklus staletí obnoví, bude pršet krev, laict, hlad, válka a nemoci, Na nebi se objeví oheň a potáhne za sebou ohon jisker. (Si ecles II, 46)



Pro tuto chmurnou vizi, ve které vykladači spatřují třetí celosvětový konflikt, existuje jako jediné zde uvedené časové vodítko. Za začátek velkého cyklu staletí" moderní okultisté považují přechod od věku Ryb k věku Vodnáře", tedy právě dobu kolem roku 2000. Slovo "laict" se přitom překládá buď jako mléko, nebo jako počátek protináboženských citů. Oheň s ohonem jisker lze vysvětlit nejen jako kometu, ale s trochou fantazie i jako některou z moderních zbraní. Patrně téže události se pak týká ještě jiná část:



Morová epidemie skončila, svět se zmenšil, Na dlouhý čas budou země žít v klidu. Lidé budu pokojně cestovat po zemi a vodě i nebi: pak znovu propuknou války. (Si ecles I, 63)



Opět se tedy potvrzuje jako začátek zlých časů konec období popsaného tím, že svět se zmenšil". Následující válečnou epochu, která prý má trvat ne méně než 27 let", charakterizuje hrůzný obraz: Kacíři jsou mrtví, zajatí, v exilu, rudé kroupy, voda, krev a mrtvoly pokryjí Zemi." Tato zkáza pak přichází z rukou Antikrista, který bude zlý jako šílenec, plný ohavnosti, jakou země ještě nezažila", a bude jednat s křesťany tak, jak se v pekle jedná s dušemi zatracenců...". To jsou slova, která jako by v těchto dnech Nostradamus četl Američanům z duše.



Kdo chce, uvěří



Nostradamových proroctví se v mnoha podobách a jazycích prodalo víc exemplářů než jakékoli jiné knihy na světě s výjimkou bible. Krátce před 4. červencem 1999, na který učenec předpověděl konec světa, mu věřil podle výzkumu asi každý třetí Japonec. Napoleon ze Staletí vyčetl své vítězství, Američané nevěru Billa Clintona.