Nosorožcům se narodila ´holka´

Český rozhlas a Zoo Dvůr Králové pro ni hledají jméno. Své návrhy se zdůvodněním, proč by mladá samička měla dostat právě vámi vybrané jméno, posílejte na adresu mibo@cro.cz.

"Je to skutečně forma, které hrozí absolutní vyhubení," prohlásila o vzácných nosorožcích Holečková. Podle ní proto bude očekávané mládě nejvzácnějším, které se letos v zajetí vůbec narodí. Samici Nájin podle Bobka sledují v její ubikaci tři a ve výběhu dvě kamery. Dvě z kamer umístěných v boxu jsou černobílé, to proto, že mládě se nejspíš narodí v noci za zhoršených světelných podmínek. Holečková odhadla, že porod potrvá zhruba dvě až tři hodiny.

Nájin je podle ní třetím a zatím posledním severním bílým nosorožcem, který spatřil světlo světa v zajetí. Narodila se před 11 lety právě v královédvorské zoo - jinde se je totiž rozmnožit nepodařilo, dodala.

Ředitelka zoo vysvětlila, že severní forma nosorožce tuponosého neboli bílého je pokládána za nejohroženějšího velkého savce na světě. Ve volné přírodě, a to v národním parku Garamba v Konžské demokratické republice, těchto nosorožců přežívá jen asi 25 až 30. V zajetí se jich nyní nachází devět, z toho šest v zoo ve Dvoře Králové nad Labem a tři v kalifornském San Diegu.



Severní bílí nosorožci se dožívají v průměru 40 let, mají hmotnost 1800 až 2500 kilogramů a jejich výška se pohybuje od 1,5 do 1,8 metru. Přední roh těchto nosorožců měří až 1,5 metru. Průměrná doba březosti jejich samic je 514 dnů.