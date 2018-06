Nosková: Zvažuji nabídku do filmu

ODPOVĚDI MICHAELY NOSKOVÉ ČTĚTE -ZDE

Třetí finálový večer soutěže Česko hledá SuperStar byl jako vystřižený z filmu Limonádový Joe. Soutěžící i moderátoři vyrazili ve westernových kostýmech na přehlídku módy z Divokého západu, k tomu zněly domácí i zahraniční hity country.

Na různě barevně laděných panelech v pozadí zpívajících finalistů se objevovali koně, letadélka, holubice či srdce a velmi jednoduše podkreslovali písničky jednotlivých adeptů.

Romantická atmosféra večera vzala zasvé ve chvíli, kdy došlo na hodnocení porotců, kteří dali jasně najevo, kdo ve finále nepatří mezi jejich favority. Soutěžící však nečelili jejich kritice mlčky, a tak došlo i na břitké výměny názorů. Své sympatie s kritizovanými hlasitě vyjadřovalo i vřískající publikum v Malé sportovní hale na pražském Výstavišti.

Přesto musel jeden ze soutěžících finále opět opustit. Nejméně hlasů už počtvrté za sebou získala od diváků dívka – tentokrát Michaela Nosková. Jak se s odchodem vypořádala?

Nedělní verdikt jste přijala velmi vyrovnaně.

Zaprvé jsem to tušila a zadruhé jsem byla spokojená s tím, jak jsem to zazpívala. Nešlo mi o to, jestli postoupím, nebo ne, ale abych se nemusela stydět za to, co předvedu. Za to se nestydím, takže jsem v pohodě.

Myslíte, že vám u diváků mohlo uškodit hodnocení poroty?

Na hodnocení poroty tak nezáleží. Teď je to spíš tak, jak člověk zapůsobí na lidi, koho mají více oblíbeného, a koho ne. Hodně lidí mi na internetu psalo, že jsem herečka, a přesně to mi řekl i pan Horáček. Je mi líto, že lidé, kteří mě neznají, mě dokážou odsoudit během minuty třicet. Když jsem na jevišti, tak si to užívám, hraju si s tím a baví mě to.

Mohla jste během tří finálových večerů předvést to, co ve vás opravdu je?

Chtěla jsem, aby co nejdřív přišlo muzikálové kolo, ale ono nepřišlo, a tak jsem nemohla ukázat to, co jsem chtěla. Ale já si to vynahradím jinde.

Studujete muzikálové herectví. Jakou máte vysněnou muzikálovou roli?

Mám dvě. Jedna je Lucy v muzikálu Jekyll a Hyde a druhá je Kristýna ve Fantomu opery.

Jaké muzikály uváděné v Česku považujete za nejlepší?

Z původních českých byla podle mě nejlepší Johanka z Arku. To mě dostalo. Johanku mám strašně ráda i ve svém repertoáru. Z převzatých muzikálů jsou výborné Kočky i nový Jekyll a Hyde. Hlavně Marián Vojtko v hlavní roli. Na to, jak zpívá, jsem koukala s otevřenou pusou.

Jak byste zhodnotila půlrok strávený v soutěži?

To se jen tak nezažije. A asi to bude ještě zajímavější, protože si myslím, že teď nic nekončí, ale teprve začíná. Strašně se těším do školy, která je pro mě přednější. Nakonec je pro mě strašně dobře, že jsem vypadla, protože ještě můžu ve škole zachránit, co se dá. Školu chci určitě dodělat.

Nelitujete přece jen, že jste se do SuperStar přihlásila?

Jsem strašně vděčná, že jsem mohla být v této soutěži, protože jsem se aspoň trochu naučila pracovat se svou trémou, která je většinou hodně velká. V prvním finálovém kole jsem byla hodně nervózní, ale v druhém už jsem byla víc v pohodě a teď v neděli jsem se cítila už úplně perfektně.

Jaké pro vás byly klady a zápory soutěže?

Byli tam lidé, kteří se o nás výborně starali. Určitě jsem se naučila spoustu nových věcí. Negativum bylo, že jsem ztratila svou psychickou pohodu, ale už ji mám zase zpátky. Myslím, že jsem dostala jeden z největších mediálních masakrů ze všech. Ale je to potřeba, protože člověka to připraví na to, co ho čeká v showbyznysu. Mě to připravilo docela solidně. I proto jsem ráda, že teď mohu jít do školy a odpočinout si.

Myslíte, že vás soutěž změnila?

Cítím sama na sobě, že už nejsem takový puberťák, jaký jsem byla, když jsem přiběhla na první kolo. Už jsem taková klidnější.

Plánujete vlastní desku?

Určitě bych chtěla udělat vlastní cédéčko, které by bylo hodně taneční a lidé by se u toho mohli bavit. Budou tam vtipné texty, které si sama napíšu. Už jich mám docela hodně z dřívějška. Chci dělat pořádnou vlastní taneční muziku. Myslím, že to bude pecka.

Inspirovala vás soutěž v něčem?

Napíšu knížku o hubnutí. Úplně vážně. Spousta lidí na internetu mi píše, jestli bych jim mohla poradit.

Využijete své současné popularity?

Soutěž člověka zmedializuje, ale jenom na chvíli. Spíš to beru tak, že mu dá šanci dokázat, že si to zaslouží a že na to má. To se všechno uvidí až za rok. Chtěla bych si založit novou kapelu a pořádně to rozjet na jevišti.