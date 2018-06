Nosková v devátém měsíci: zpěv, tanec a romantika v posteli

"Cítím se dobře, jen se mi hůř dýchá, ale myslím, že se mám líp než mnoho jiných v devátém měsíci," říká Nosková, jež do lázeňského městečka přijela kvůli soustředění finalistů Muže roku, kteří stejně jako ona našli útočiště ve spa resortu Tree of Life.

Síly měla doslova na rozdávání. Dvanáctce finalistů i hostům lázeňského komplexu ostatně zazpívala několik písní, při kterých se odvázala natolik, že chvílemi ladně tancovala jako kdyby měla rodit až za několik měsíců. "Já když vidím spokojené diváky a ještě u toho tleskají, pro mě je to euforie, zapomínám, že bych měla bříško, miluju tenhle pocit. Snad si to užívá i prcek," směje se zpěvačka, která pohlaví miminka stále zarputile tají.

Těhotná Míša Nosková s manželem Janem Horsákem

"Domluvili jsme se s Honzou (manžel), že nechceme, aby to kdokoliv věděl. Neví to ani naše rodina. O mém těhotenství se v médiích vědělo ještě dřív, než jsme chtěli, tak si to tentokrát vynahradíme. Řekli jsme si, že to udržíme za každou cenu," vysvětlila někdejší finalistka SuperStar a víc nenapověděla ani barvou kočárku, potažmo postýlky, kterou již pořídili. "Kočárek je oranžovošedý, postýlka bílá," mlžila.

Tip redakce Revue iDNES.cz je ale chlapeček.

Michaelu Noskovou doprovázel manžel Jan Horsák, kterého si vzala minulý měsíc. Působili spokojeně a přiznali, že na romantiku nezapomínají ani nyní. Když jim fotograf zaklepal na dveře pokojového hotelu, a našel je v objetí, ochotně zapózovali.

"Ten náš vztah se určitě změnil, na začátku jsme si víc užívali, byla pohoda, nic jsme neřešili, ale když jsem zjistila, že jsem těhotná, přišly na řadu vážnější věci. Z mého pohledu je to teď hezčí," přemítá Míša. "Je to hlubší, nemám už jenom ženu, ale balení dva v jednom. To se promítá do všeho. Změnil jsem se hodně," doplnil slova své ženy Jan Horsák.

Finalisté Muže roku 2010 ve spodním prádle Dominika Mesarošová a Vlaďka Erbová

Lázeňskými hvězdami byli kromě Noskové i modelky Vlaďka Erbová a Dominika Mesaršová a loňský vítěz Muže roku Martin Zach, který opět dokázal, že s nepřízní osudu, kdy byl upoután na invalidní vozík po nevydařeném skoku na vodních lyžích, bojuje víc než statečně.

Martin Zach s maminkou a bratrem

Spolu s dvanácti kolegy z letošního ročníku soutěže mužské krásy předvedl několik modelů a později převzal výtěžek ze vstupného, který půjde na jeho léčbu. Do Lázní Bělohrad, kde má mimochodem příbuzné, zavítal v doprovodu maminky a bratra, který se vrátil z ciziny.