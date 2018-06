Nosková s rodinou doplnila rodinné album o nahé snímky z ateliéru

"Jakub se sám nabídl, že nám udělá takovou hezkou rodinnou sérii. Proto mě fotil i v těhotenství a teď. A musím říct, že jsem z těch fotek nadšená. Koneckonců s Jakubem se známe už pár let, za tu dobu už jsme stihli několik společných projektů a nikdy jsem nebyla zklamaná. Takže bylo logické, že když už nám má někdo udělat krásnou památku na tuhle chvíli, tak jedině on," říká Nosková, jež dceru Elišku přivedla na svět 16. září.

Jan Horsák, manžel Michaely Noskové, s dcerou Eliškou

I když se svět nyní točí právě kolem malé holčičky, někdejší hvězda SuperStar přijímá i pracovní nabídky. Odmítá však, že by tím dcera trpěla.

"Eliška je naprosto úžasné miminko a ačkoliv si o mně spousta lidí myslí, že jsem "krkavčí matka", protože jsem šla po šestinedělí do práce a nevěnuju se jí 24 hodin denně, tak já sama za sebe musím říct, že stíhám každý její první úsměv, první otočení, každou novou věc v jejím životě. A to především díky své práci, která mi to dovoluje a díky úžasnému manželovi, který mě podporuje," chválí svého muže Jana Horsáka, kterého - i přes jeho stydlivost - přemluvila ke společnému focení bez oblečení.

Povahové vlastnosti malé Elišky se podle Noskové postupně vykreslují, a nejspíš bude živel po své mamince.

"Pokud zrovna nemá dobrou náladu nebo nespí, tak je jí opravdu plný byt. Jediná záchrana je, když přijde návštěva, protože je hrozná exhibicionistka už teď. Jakmile se objeví někdo nový, hned si ho s radostí prozkoumá," směje se zpěvačka.

A druhé miminko? "Těším se moc. Ale to až za dva až tři roky," uzavírá Michaela Nosková, jež po svatbě užívá příjmení Horsáková.