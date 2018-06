Nosková před svatbou prozrazuje: Tancovala jsem u tyče

"Krátce po SuperStar jsem odjela do Londýna, vyhrála jsem tam konkurz na natočení desky s producentem Lady Gaga, no a tam jsem objevila metodu cvičení u tyče," vypráví Nosková. "Bylo to hodně fyzicky namáhavé, ale nejlíp se při tom hublo. Naučily jsme se při tom tancovat u tyče a cítily se navíc hodně sexy. Marně se teď snažím dostat do kurzu tady v Česku, v Praze jsem totiž objevila jen jedno místo, kde tohle provozují a tam je stále beznadějně plno."

Zpěvačka si na nedávném křtu Diáře Jakuba Ludvíka 2010 u tyče aspoň zazpívala. Dva hity z muzikálu Děti ráje, v němž hraje jednu z hlavních rolí, si vyžádal věhlasný fotograf. Ukázala také, že se nebojí hadů, krajtu, kterou měla zavěšenu na těle nahá dívka, si během zpívání neohroženě hladila. Kamila Nývltová se raději držela zpátky, z hadů má prý respekt.

Všichni přítomní hosté i účinkující včetně moderátorky Daniely Drtinové a kmotra Karla Rodena, se před objektivem Jakuba Ludvíka někdy objevili. Mnozí z nich jsou také ve fotografově diáři. Nosková se v jeho ateliéru dokonce poprvé v životě fotila obnažená.

"Bylo to do kalendáře jedno kasína, a protože vím, že Jakub takové

fotky fotit umí a můžu mu věřit, šla jsem do toho. Měli jsme to předem vymyšlené, takže celé focení, kde jsem do půl těla, trvalo asi pět minut. Uvítala jsem to, fotilo se totiž v casinu za normálního provozu a u vedlejšího stolu hráli lidi ruletu," vzpomíná Nosková.

Nic podobného prý v nejbližší době podniknout nehodlá. Alespoň ne do svatby, kterou plánuje na 8. července. "Už bych to nestihla," směje se. Svatba se odehraje na zámku v Náchodě, zpěvačka se rozhodla provdat po půlroční známosti s Janem Horsákem, s nímž se na Štědrý den zasnoubila. "Dostala jsem krásný zásnubní prsten. Honza je skvělý kluk a padli jsme si do oka hned na první pohled. Krátce poté jsme spolu i bydleli. Jo a ví o mně samozřejmě všechno," dodává Nosková.

Pár seznámil organizátor charitativních akcí David Novotný na akci v Náchodě. Proto se svatba odehraje právě tam a proto bude Novotný také zpěvaččiným svědkem. Do svatby ovšem stihne Nosková ještě natočit desku. "V březnu budu točit v pořadí třetí desku s Filipem Janečkem, synem Františka Janečka. Těším se na to. Ale na svatbu samozřejmě víc," uzavírá Nosková.