Nosková a Slezáček pokřtili mlékomat, dali mu jméno Alfons

"Vymyslel to Bořek. Je to prý typické jméno, které se dává sluhům a automat by měl přece sloužit lidem," prozradila Nosková.

Ona sama prý měla vymyšlené jiné jméno. "Chtěla jsem mu dát jméno Karel. Ale je to teprve první mlékomat v Praze a my se nakonec rozhodli jít podle abecedy. Má jich být v budoucnu víc, tak doufám, že se ke K ještě dostaneme," říká s úsměvem.

Dohady Zemědělci se přou s výrobci krabic o mléko z automatů, jehož prodej klesá

Nastávající maminku, která je momentálně v šestém měsíci těhotenství, přemluvila pro křest firma, která mléko distribuuje. Zpěvačka se stala i jeho tváří. S nabídkou prý neváhala ani minutu. "Jsem přesvědčená, že tohle čerstvé mléko je mnohem lepší než voda, kterou pod názvem "mléko" pijeme. Navíc se jako nastávající maminka snažím jíst a pít vše, co je pro mě i pro miminko zdravé," tvrdí.

Mléko prý pila už předtím, ale až v těhotenství jí mléčné výrobky začaly chutnat ještě více. "Má to jedinou nevýhodu. Často běhám závod obývák - záchod. Ale říkám si, že miminko asi nejlépe ví, co chce, tak ho poslouchám. Jen doufám, že až se narodí, tak to bude obráceně," tvrdí s úsměvem rodačka z Brna.