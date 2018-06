Nosí se všechno se vším, říká vizážista

Podle choreografa a vizážisty čtyřiapdesátiletého Čechošvýcara Vladimíra Franka, který líčil a česal například Naomi Campbell, se v módě nosí všechno se vším. "Neexistuje diktát zda krátké či dlouhé sukně, volánky nebo štíhlé linie. Vyplývá to z doby přelomu tisíciletí. To, co se děje ve společnosti, se odráží v módě. Čím více se společnost uvolňuje, tím více se uvolňuje móda. V nejbližší době určitě nenastoupí uniformita," řekl v Brně na přehlídce italské módy Mario Valentino.