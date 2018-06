Nos místo stetoskopu

Lékař, který by ve své ordinaci vyšetřoval pacienty tím, že by je celé očichal, by zřejmě u nás nevzbudil důvěru ani u nemocných, ani u kolegů. Monell Center v americké Filadelfii, jediné zařízení tohoto druhu ve Spojených státech, ovšem existuje už přes třicet let a na nedostatek klientů si, jak tvrdí agentura AP, stěžovat nemůže, ačkoli právě čich tu představuje základní vyšetřovací metodu. Padesátka zdejších specialistů totiž zastává názor, že pach těla velmi často odhalí jak nemoc, kterou člověk trpí, tak schopnost organismu vstřebat různé potraviny či chemikálie. Pět dní před prohlídkou je však nutné přestat používat deodoranty i parfémy, nevyholovat si podpaží a mýt se neparfémovaným mýdlem. V předvečer prohlídky i ráno je třeba vynechat dokonce i čistění zubů to proto, že o zdravotních potížích leccos vypoví také dech. K lidem, kteří na toto speciální medicínské centrum nedají dopustit, patří kupříkladu Sandy Gordonová. Prošla mnoha ordinacemi, ale v žádné si nevěděli rady s problémem, který ji trápil: navzdory úzkostlivé hygieně se z pórů jejího těla stále silněji šířil zápach podobný tlející rybě. Doktoru Georgovi Pretimu stačil k určení diagnózy jeho zkušený nos, aby rozpoznal vzácné onemocnění močového traktu. Pravidelnými zákazníky jsou kromě nemocných lidí i desítky firem vyrábějících potraviny, léčiva a výrobky do domácnosti, pro něž tamní lékaři, přírodovědci a chemici testují například to, jaké vůně či chuti vyhovují lidem nejlépe.