Na modeling nikdy není brzy, dcera Kanyeho Westa začala ve 13 měsících

Stylisté malou modelku North Westovou oblékli do kašmírového svetru od Chanela a doplnili luxusní kabelkou stejné značky.

Snímek, který pořídil Michael Avedon, je doplněn slovy slavného návrháře Karla Lagerfelda, který říká, že na zájem o módu není nikdy příliš brzy.

North Westová, které rodiče říkají Nori, si na pózování musí zvykat. Už se spolu s rodiči objevila v časopisu Vogue a teď bude jednou z hvězd podzimního vydání CR Fashion Book, které vyjde 4. září.

Podle její matky Kim Kardashianové, která snímek zveřejnila na svém Instagramu, miluje Nori kameru víc než ona. A to je co říct, protože pro Kardashianovou je objektiv kamery nebo fotoaparátu jako magnet a bez pozornosti médií by asi žít neuměla. Pokud ji nikdo zrovna fotit nechce, postará se o to Kardashianová sama. Její sbírka selfie fotek je tak rozsáhlá, že vydá na knihu a Kardashianová pojala přesvědčení, že taková kniha zajímá všechny, takže se rozhodla ji svým fanouškům dopřát.

Ačkoli v tvrdé vazbě vyjde kniha až 7. dubna 2015, nedočkavci si mohou publikaci už teď předobjednat na Amazonu.

Kniha slibuje 352 stránek plných fotografií, na titulu se sama Kardashianová vystavuje na posteli a fotí od dekoltu nahoru.

Nejradši Kim Kardashianová fotí své obří pozadí. Kim Kardashianová si fotí selfie i před objektivem profesionální fotografky.

Ačkoli vystavování selfie fotek považují psychologové za klasický projev osoby s těžkou narcistickou poruchou, Kardashianová si z toho nic nedělá a vzhledem ke knize přidala do svého životopisu novou dovednost - spisovatelka.