Žádné fotky! Malá North napodobovala maminku Kim Kardashianovou

„Řekla jsem: Žádné fotky,“ prohlásila North Westová, když cupitala s chůvou od auta na hodinu baletu a před budovou na malou celebritku čekali fotografové.

Malá North zřejmě díky vedení rodičů půjde v stopách matky, kterou i nyní před fotografy napodobovala a zvedala ruku, jako by se chtěla krýt.

Kardashianová, která miluje selfie i zájem médií, si je vědoma, že bez paparazzi by zájem o ni mohl klesnout. Díky reality show Keeping Up With Kardashians, manželství s rapperem Kanyem Westem a popularitě na sociálních sítích její fanoušci hltají všechny informace o její osobě. Zajímá je, co nosí, kde se právě objevila.



Z malé holčičky pomalu ale jistě vyrůstá profesionální celebrita. Krátce poté, co oslavila první narozeniny, dostala první nabídku na pózování pro módní časopis (více zde).



North si zájem médií začíná pomalu užívat, někdy je toho ale na tak malou holčičku přece jen trochu moc. Před několika měsíci na týdnu módy během přehlídky vyrušovala a nakonec ji museli odvést do zákulisí (podrobnosti zde).