Norský korunní princ se oženil s Popelkou

Svědkem prince Haakona byl dánský korunní princ Frederik, svědkyní nevěsty její přítelkyně Linda Taaneviková. Obřadu bylo přítomno na 800 hostů. Deštivé počasí nikterak neovlivnilo nadšení tisícových davů, které už od dopoledne zaplnily ulice norské metropole. Z tramvají, autobusů a taxíků vlály červeno-bílo-modré norské vlaječky, z výloh řady obchodů shlížely portréty novomanželů.



Policie zastavila provoz na ulicích, kudy královští novomanželé jeli v otevřené limuzíně Lincoln Continental z roku 1960 ze svatebního obřadu zpět do paláce. V královském paláci na Radničním náměstí se pak konaly z prostorových důvodů hned dva svatební bankety. Korunou všeho má být ohňostroj, i po něm ale bude pokračovat svatební ples. Místo, kde chtějí královští novomanželé strávit líbánky, zatím není známo.



Princ Haakon se v pátek při proslovu na banketu pořádaném norským premiérem Jensem Stoltenbergem snažil přesvědčit všechny kritiky svého sňatku. "Rozhodli jsme se žít naše životy společně. Já vím, že naše volba není tak jednoduchá i pro všechny ostatní. Já to musím respektovat. Ale ujistím vás, že oba budeme dělat co nejvíce vzhledem k našim povinnostem v nejlepších zájmech národa a norského lidu," řekl princ Haakon. Stoltenberg zase ocenil nadcházející svatbu jako triumf tolerance a respektu k matce- samoživitelce.



Budoucí královna je matkou čtyřletého syna, který se ale nemůže stát norským králem. Ve středu se ve veřejném "pokání" přiznala, že navštěvovala v dospívání večírky, na nichž se konzumovaly drogy. Haakon a jeho budoucí manželka se potkali před třemi roky. Od minulého roku spolu žijí v bytě v centru Osla i přes odpor luteránské církve k nemanželskému soužití. Haakon bude jako král hlavou luteránské církve.



Někteří royalisté se obávají, že norská monarchie ztrácí svou moc, když se členové královské rodiny stávají stále více obyčejnými občany.

Norský korunní princ Haakon si bere Mette-Marit Tjessemovou Höibyovou. Norský korunní princ Haakon si bere Mette-Marit Tjessemovou Höibyovou. Norský korunní princ Haakon si bere Mette-Marit Tjessemovou Höibyovou. Norský korunní princ Haakon si bere Mette-Marit Tjessemovou Höibyovou.