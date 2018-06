Norský korunní pár se vrátil z USA

16:53 , aktualizováno 16:53

Norský korunní pár se vrátil ze své svatební cesty po USA zpátky do Osla. Haakon a jeho manželka Mette-Marit přiletěli prvním linkovým letadlem, které mohlo odletět z New Yorku do norského hlavního města. Ještě stále není známo, kde přesně pár líbánky strávil. Místo pobytu bylo od svatby na konci srpna udržováno v přísné tajnosti. Bezprostředně po teroristických útocích sdělil královský dvůr v Oslu, že oba osmadvacetiletí novomanželé jsou na "bezpečném místě".