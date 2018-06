Po potratu jsem se bála, že nebudu mít děti, přiznala norská královna

Princ Harald, který si dívku z lidu Sonju Haraldsenovou vzal v roce 1968, byl právě na jachtě, když se těhotná Sonja probudila s křečí a krvácením. Zprávu o těhotenství přitom veřejnosti oznámili jen pár týdnů před nešťastnou událostí.

„Vzpomínám si na všechny ty zvláštní výrazy lidí, když jsem jela do nemocnice. Bylo to hrozné. Samozřejmě to byla zoufalá situace. Naprosto strašné. Na nosítkách mě spouštěli dolů po boku lodi,“ prozradila v televizním dokumentu královna, jejímž prvním potomkem měl být syn.

Sonja skončila v centrální nemocnici ve Fredrikstadu, ale kvůli protokolu ji manžel nemohl doprovodit. „Takže jsem byla úplně sama,“ dodala.

Mezi prvními, kdo princeznu navštívili, byl její tchán, tehdejší král Olav V., a její matka Dagny Haraldsenová, která pro ni byla velkou oporou. Po potratu se objevily spekulace, že Sonja nebude moct mít děti a království bude bez následníka trůnu. Bála se toho i samotná Sonja.

„Naštěstí jsem mohla mít další zdravé děti,“ dodala královna, která rok po potratu porodila princeznu Marthu Louise a v roce 1973 přišel na svět korunní princ Haakon.