Norská korunní princezna je s nervy na dně

Princeznin manžel Haakon už ví, že se bez choti bude muset obejít při státní návštěvě Mosambiku. Netuší ale, co si počít s ženou, která jenom stínem připomíná tu, s níž se seznámil a do níž se zamiloval. Ani jeho téměř neustálá přítomnost u nemocničního lůžka totiž neprorazila skořepinu smutku, který se usadil na jejích tvářích.



Renomovaní psychologové soudí, že hlavní příčinou zármutku Mette-Marit je dvorní etiketa, která - ač značně liberálnější než třeba v londýnském Buckinghamském paláci - mladé ženě znemožňuje, aby i nadále žila vlastním životem. Nesmí se už stýkat s přáteli, s nimiž si tu a tam zaskočila do malebné hospůdky na sklenku piva, přísným regulím podléhají i nezávazné toulky s kamarádkami po tržištích a obchodech. Ani se synkem Mauriusem nemůže navštěvovat veřejná koupaliště, na nichž si předtím tolik užívali.

Mette-Marit strádá absolutní ztrátou soukromí. Jako manželka korunního prince má totiž spoustu povinností, které musí plnit: počínaje přítomností při otevření muzea, či návštěvě některé z dětských klinik a zdaleka nekonče reprezentací v zahraničí.

"Mette-Marit je s nervy na dně," připustil mluvčí norského královského dvora. "Postavení korunní princezny na ni klade příliš velké nároky. Aby se s ním sžila, na to opravdu potřebuje více času."

Snad všichni Norové doufají, že se jí ho opravdu dostane.