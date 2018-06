Normální den - Cobain

Když ráno vstaneš do novýho jitra, K oukneš se z okna a ukončíš sen. Tak jako včera a tak jako zítra, Řekneš si zas další normální den.Pak si dáš k snídani dva šálky kávy, Uvážeš kravatu a už stihneš jen, Vyslechnout z rádia, poslední zprávy, Řekneš si zas další normální den.A tak den za dnem, jak kytky vadnem, nemá to cenu, tak co by ses bál.Až jednou zchladnem, do země padnem, Polib svou ženu a svět půjde dál.Uvízneš v zácpě po cestě do práce, U pumpy všimneš si zvýšených cen, Všechno ti přijde jak špatná legrace, Řekneš si zas další normální den.V práci se usadíš a přečteš si tisk, Na burze poklesl japonský Y en, Večer než odejdeš, spočítáš zisk, Řekneš si zas další normální den.Po cestě domů si nakoupíš jídlo, Doma tě uvítá tvůj pejsek Ben, Statečně hlídal tvé rodinné sídlo, Řekneš si zas další normální den.Pak si dáš sprchu a zavoláš slečně, Rande je na osmou, vezmeš jí ven, Tenhleten kolotoč, točí se věčně, A takhle končí tvůj normální den.(Autor básně si dal přízvisko Cobain. V soutěži obsadil 3. místo.)