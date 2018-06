Norisová nosí pod sukní tepláky

Zuzanu Norisovou mohou televizní diváci nyní vidět i v seriálu České televize Strážce duší. Velmi pilně se také připravuje na hlavní roli Elišky muzikálovém dramatu Daniela Landy s názvem Tajemství.

"Opravdu jsem velmi pracovně vytížená. Kdybychom nehráli Kleopatru na Slovensku, tak bych ani neměla čas vidět se s rodiči, kteří tam žijí. Nemám vůbec příležitost jen si tak za nimi vyjet. Tak mi alespoň slíbili, že se ukáží v Praze na premiéře Tajemství," řekla Norisová, kterou v současné době děsí zimní počasí a chřipky.

"Nemohu si dovolit onemocnět, tak dělám všechno pro to, aby se mi nachlazení vyhnulo. Dokonce nosím pod svou dlouhou sukní tepláky. Uznávám, že to sice není úplně normální, ale ony tak pěkně hřejí! A dlouhé sukně pak vypadají docela načančaně, takže nikoho ani nenapadne, co pod nimi můžu mít."

Nákupy zbožňuji

Zuzana Norisová je známá tím, že si potrpí na extravagantní oblečení. Velmi ráda chodí po obchodech s módním zbožím. Naučila se tak rychle odreagovat a odpočinout od práce.

"Nakupování hadérků je pro mne především relaxace. Nejraději mám období slev. To lítám po buticích a koukám, co bych na sebe navěsila. Jen teď na to bohužel nemám čas a kromě toho mi vadí, že při zimních nákupech toho člověk musí při zkoušení moc sundávat. Ale nákupy zbožňuji. Mám ráda módu především ulítlou a hodně pohodlnou a barevnou. Ty různé barvy dodávají do života optimismus. Nerada chodím v něčem konvenčním. Nějaký klasický kostýmek mě teď určitě nezajímá."

Zuzana Norisová se už nemůže dočkat jara. To jí dá příležitost ukázat se v plné parádě, odhodit velké barevné svetry i dlouhé sukně. "Počasí, které teď panuje venku, je pro mne hodně depresivní. Už se těším na jaro, až bude teplo, budu mít úplně jiný pocit. A sundám i ty tepláky," směje se muzikálová hvězda.