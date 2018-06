Norisová: Mám radost, že jí to vyšlo

* Co jsem řekla sestře Zuzaně, když odešla do Česka

Měla jsem opravdu radost, že jí to vyšlo. Mohlo to totiž dopadnout i tak, že by dokončila Pomádu a vrátila se do Bratislavy. Rodiče její odchod prožívali o dost víc.



* V čem je Bratislava výjimečná

Na Slovensku je to jediné město, kde se herec uživí. V Nitře nebo v Martině jsou taky dobrá divadla, ale třeba mladý člověk si tam na byt neušetří. V Bratislavě je kromě divadel také možnost hrát v muzikálech.



* Proč mám ráda slovenské divadlo

Já mám radši slovenské divadlo než české, i když i v Česku jsem viděla pár opravdu výjimečných představení. Slovenská činohra je živelnější a emotivnější, přestože třeba technická stránka není tak dokonalá jako u vás.



* Jaký máme se sestrou hudební vkus

V podstatě podobný. Zuzka se víc vyzná v tanečních kapelách. Já zase nemám ráda techno a nikdy bych třeba nešla na koncert skupiny Prodigy. Zuzana klidně.



* Jakou cizí řečí mluvím

Angličtinu zvládáme obě dvě.



* Oblíbený český film

Kolja, Želary, Musíme si pomáhat. České filmy jsou jeden lepší než druhý. Nevím, čím to je, jestli dobrým scénářem, ale filmy máte opravdu lepší než na Slovensku.



* Co si myslím o politice

Hrůzu mi nahání světový terorismus a bojím se, jestli se proti němu dá vůbec nějak bojovat.



* Kam bych se chtěla podívat

Do Irska.

Zuzana Norisová

herečka a zpěvačka, sestra Soni Norisové

Narodila se v roce 1979 v Malackách do rodiny lékaře a učitelky. Vystudovala herectví. Hrála ve Slovenském národním divadle a v Divadle Andreje Bagára v Nitře. Před třemi lety dostala nabídku na hlavní roli v pražském muzikálu Pomáda, pak přišla hlavní role Terezy ve filmovém muzikálu Rebelové a muzikál Kleopatra. Natrvalo se usadila v Česku.



* Kdy volám Soně o radu

Voláme si často. Většinou jde o práci nebo o vztahy.



* Proč mám ráda Prahu

Je tu víc příležitostí, hlavně ve filmu. V Bratislavě se natáčí tak jeden film za rok, tady třeba čtrnáct.



* Kdy je problém, že jsem ze Slovenska

Největší potíže mám na úřadech, ale teď po vstupu do Evropské unie se to snad zlepšilo, konečně si budu moct v Praze koupit vlastní byt. Co se divadel týče, režiséři se mě občas bojí obsadit v činohře kvůli přízvuku. Ale je to spíš předsudek - myslím, že česky mluvím docela dobře.



* Jak často se sejde celá rodina doma v Malackách

Nejméně jednou měsíčně. Pokaždé je to taková malá oslava.



* Můj oblíbený film

Když jsme byly menší, hrozně se nám líbil Tootsie. Všechny dialogy jsme znaly zpaměti.



* Oblíbená česká herečka

Těch je hrozně moc, hlavně z těch zkušenějších. Mám ráda Ivu Janžurovou nebo Stellu Zázvorkovou.



* Jak sleduji politiku

Zprávy raději přepínám. Je mi špatně z násilí.



* Kolik večerů trávím v barech a hospodách

Je to ostuda, ale naposledy jsem někde byla na silvestra.



* Kolik mám doma cédéček

To se ani nedá spočítat. Moje sbírka je dost různorodá, i když k mým největším oblíbencům patří Sting nebo Alanis Morissetteová.



* Kdy jsem byla naposledy na slovenských horách

V Tatrách jsem byla jen párkrát, doufám, že se tam v létě dostanu, protože je tam nádherně.