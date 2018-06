Nora Mojsejová: Po volbách chci být ministryní vnitra

Nora Mojsejová si v blížících se předčasných volbách věří. Neúspěch si nepřipouští, i když před časem zvítězila v anketě, kdo nejvíc pije Slovákům krev.

"Druhý byl Fico. A jak to, že tolik pije Slovákům krev, když vyhrál volby?! A teď mu průzkumy dávají 40 procent! Ta anketa, kterou pořádal jeden týdeník, který má absolutně neschopné redaktory, má stejný efekt, jako když si prdnu a nesmrdím," říká Mojsejová.

"Mám přísloví: čím horší u novinářů, tím lepší u lidí. Kdyby to tak nebylo, neměla bych na internetu tolik shlédnutých videí," argumentuje svérázná milionářka, která se před lety proslavila se svým mužem Braňem Mojsejem bizarní reality show Mojsejovci.

Kdyby se dostala do politiky nebo dokonce do vlády, má už jasnou představu, jakému ministerstvu by chtěla vládnout.

"Financí! To je stoprocentní! A vnitra! Takovou ministryni vnitra, jakou bych byla já, nikdo neviděl!," prohlašuje.

Nora Mojsejová a její manžel Braňo

V politice by prý rozhodně nezměnila nic na svém slovníku, který je proslavený množstvím vulgarit. A má pro to i důvod.

"I kdybych dostala skutečně málo hlasů, nějakých pět šest procent, ale do parlamentu bych se dostala, přispěla bych už jen tím, že bych svými faktickými poznámkami zvýšila sledovanost veřejnoprávní STV2," plánuje.



VIDEO: Čeští novináři jsou kolotočáři, říká Nora Mojsejová na svém webu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V životě jí prý už nic nechybí. Snad až na jednu maličkost. "Chtěla bych ještě víc psů, mám čtyři, ale už to není možné. Víc mi jich Braňo nedovolí," říká smutně.