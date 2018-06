Nora Fridrichová: Za krizi s Robertem Zárubou hokej nemohl

Loni v dubnu proletěla českými bulvárními deníky zpráva o tom, že se moderátoři Fridrichová a Záruba rozcházejí. Nora Fridrichová později přiznala, že měli partnerskou krizi. Robert Záruba byl v té době hodně pracovně vytížený, to ovšem nebylo hlavní příčinou.

„Extraliga za to nemohla. (smích) To jsme si zavinili sami. Já se trošku domnívám, nechci tedy nějak hanit muže, ale myslím, že každý z nich musí mít něco, k čemu se upíná. Ať už je to dílna, hokejová statistika, nebo hospoda. Nechci se pánů dotknout, ale mám to tak okoukané z okolí, že my, ženy, se láskyplně staráme o své děti, muži taky, ale oni k tomu ještě mají své dílničky, ať už vypadají jakkoliv. Takže si otázku kladu takto: chci, aby do noci dělal statistiky, nebo chci, aby seděl někde v baru? A pro mě jsou asi přijatelnější ty statistiky,“ říká Fridrichová.

Partnerovo nadšení do práce jí ale přináší i obavy. „Dokáže spát jen čtyři hodiny denně. Možná je ten typ, který to opravdu dá, ale možná si zadělává na problém, který doufám nebude větší, než by musel být. Já sama bych to v takovém režimu nezvládla. A to se bavíme o období, kdy je hokejová sezona, což bývá půl roku. Trochu se o něj bojím a přeju mu, aby z toho měl co nejmenší následky.“

Sama je ale také své práci oddaná a po narození dcery Diany v dubnu 2012 na mateřské dlouho nezůstala. U druhého dítěte se to změní.

Nora Fridrichová a Robert Záruba (24. července 2014)

„Tuším, že úplně stejně to nepůjde. Dvě děti beru s velkou pokorou. Vím od zkušených matek, že počet starostí nenaroste dvojnásobně, ale několikanásobně. V případě Diany jsem se vracela po půl roce, protože byla naprosto pohodové, veselé, bezproblémové a šťastné dítě, takže jsem mateřskou s prací skloubit mohla. Kdyby to šlo i teď, budu šťastná. Svou práci mám opravdu ráda a beru s velkou pokorou, že ji mám. Ale kariéra každé ženy se přímo odvíjí od podpory jejího partnera. To nejsou moje slova, ale jedné významné české vědkyně. Hned bych je ale podepsala. Vím, že bez Robertovy podpory bych neměla šanci,“ říká Fridrichová.

Sportovní komentátor Robert Záruba a moderátorka Nora Fridrichová se dali dohromady v roce 2011. O rok později se jim narodila dcera Diana. Záruba s bývalou manželkou Světlanou Witowskou vychovává ve střídavé péči syna Viktora (15).