Těhotná Fridrichová: První porod mě bavil, snad se to bude opakovat

„Mám termín za šest týdnů, ale tipuji že to bude trochu dříve, tak za měsíc,“ říká Fridrichová.

Celé těhotenství prožívala bez problémů a věří, že takový bude i porod. Na ten první totiž moc ráda vzpomíná. „Mě ten porod bavil. Ani jsem nezasténala. Porodník mi ten epidurál namíchal nějak geniálně, takže jsem to měla bezbolestné. Mám na to moc hezké vzpomínky a přála bych si, aby se to opakovalo,“ říká.

Nepotvrzuje tak častá varování o těhotenských komplikacích v pozdějším věku. „Samozřejmě bych ráda byla mladší, ale v mladším věku jsem ty děti z nějakého důvodu neměla, nemohla mít, nebo nechtěla, jedna z těch tří variant vždycky platila. Takže jsem ráda, že to vyšlo a přeji si jediné: aby ty děti byly zdravé. Jinak já na sobě handicap věku nepociťuji,“ říká moderátorka.

Zdravotní potíže v těhotenství se podle ní neodvíjejí od věku. „Druhé těhotenství je podobně hezké jako to první, takže si umím představit, že by to třeba i za pět let bylo podobné. Mám kamarádky, které měly děti ve starším věku, dokonce kamarádku, která měla dvojčata v šestačtyřiceti, a náramně si to mateřství užívají. Jsou čím dál krásnější. Věk je veličina, která se musí počítat, ale není to zároveň brzda nebo bariéra,“ říká Fridrichová.

S Robertem Zárubou už mají tříletou dceru Dianu. Pohlaví druhého dítěte si nechávají jako překvapení a pro případného syna zatím nevybrali jméno. „Chlapečka ještě nemáme, neustále vyjednáváme. Ale už se ty intervaly na vyjednávání zmenšují, protože nás tlačí čas. Dokonce když jsme šli poprvé na porodní sál, tak tam ta kolonka pro chlapečka zůstala prázdná,“ prozradila Fridrichová. „Holka vůbec není problém, ale jméno pro kluka je boj,“ potvrzuje Záruba, který plánuje být u porodu.

„U porodu budu určitě. Byl jsem u obou porodů svých dětí a zážitek je to nádherný. Oba porody byly krásné. Ten druhý vyšel na Velikonoční pondělí a byl to takový krásný jarní den, takže jsme si to užili a i časově to tak hezky vyšlo, protože to bylo navečer.“

Předávání cen TýTý, které vychází na stejné období, tak ani jeden z nich nestihne. Nora Fridrichová si jako jednu z posledních společenských akcí vybrala premiéru české verze divadelní hry Venuše v kožichu v divadle Kolowrat a rozhodně toho nelituje.

Jana Pidrmanová a Václav Vašák ve hře Venuše v kožichu

Od hry, jejímž tématem je sado-maso, by se mohl slavný film Padesát odstínů šedi učit zábavnosti i erotičnosti, která funguje i bez odhalování. „Tohle je asi poslední hra před porodem, tak jsme rádi, že to byla zrovna tahle. Byla jsem strašně zvědavá na Janu Pidrmanovou, protože se mi jako herečka líbí. Ta role jí skvěle sedla. Já na ni koukala úplně fascinovaně, je pro mě velkým oživením české herecké scény,“ říká Fridrichová a její partner Robert Záruba jde ještě dále. „Dal bych tomu Thálii za ženský herecký výkon. Ale za mužský bezpochyby taky. Teoreticky by se dalo sáhnout kamkoli a na nějakou cenu by to bylo.“