Nora Fridrichová: Otázku ohledně třetího potomka nechávám otevřenou

Po narození první dcery měla Nora pocit, že se jí život převrátil naruby, s druhou dcerou ale velké změny nepociťovala. „Život se mi změnil, když přišlo na svět první dítě. S druhým dítětem mi život ještě víc zkrásněl, ale už se vlastně tolik nezměnil. Když tedy pominu technické detaily, že je první dcera sova a druhá dcera skřivan,“ popsala iDNES.cz Fridrichová na křtu knihy své kamarádky Lucie Nachtigallové, která píše o mateřství humornou formou pomoci facebokových statusů.



O všemožných radostech i starostech by Nora jako každá matka mohla sáhodlouze vyprávět. „Moc se nevyspím. Spím ve stoje v momentech, kdy to jde,“ smála se.

Naštěstí mají holčičky mezi sebou skvělý vztah a ta starší už dokáže svou sestru zabavit. „Diana se s Marianou sžila velmi dobře a žárlení u nás nenastalo. Už si spolu i hrají. Druhé dceři je rok, takže už jsou tým. Přátelé mě varovali, že zřejmě nastane takové to uzurpování a kňourání, ale u nás to zatím nepřišlo,“ pokračovala.

Mateřství si moderátorka opravdu užívá a nepatří mezi matky, které děti rády svěřují do péče babiček a kamarádů, aby měly čas pro sebe. Dokud jsou ještě malé, chce si je užít. „Nedávno jsem přemýšlela nad tím, kolikrát v životě jsem byla v noci někde bez dcer a spala někde jinde. Uvědomila jsem si, že vyjma pobytu v nemocnici vlastně nikdy. Patřím mezi ty rodiče, kteří si čas s dětmi užívají a chtějí s nimi být,“ sdělila.

Nora s rodinou

Nora uznává, že je s dětmi hodně práce. S partnerem Robertem Zárubou si ale v budoucnu možná pořídí do třetice ještě chlapečka. „Otázku ohledně třetího potomka nechávám otevřenou. Příští rok mi bude čtyřicet let a tento věk vnímám jako určitou metu. Tak nevím, jestli se pak ještě rozhodneme pro třetího potomka. To těžko říct. Teď se o tom doma nebavíme, protože máme co dělat s dcerkami,“ míní moderátorka.

V tuto chvíli se těší na letní dovolenou. Tentokrát chce vyrazit s rodinou k moři do Řecka. „Každoročně celá rodina i s Robertovým bratrem a jeho rodinou jezdíme někam k moři. Vždycky si půjčíme někde u moře dům a tam trávíme dva týdny. A letos jsme se rozhodli, že vyrazíme na Krétu, protože tam se vracíme moc rádi,“ dodala.