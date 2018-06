Nora Fridrichová a Robert Záruba čekají dítě

Ačkoli informace o lásce mezi zaměstnanci České televize vyplula na povrch teprve před měsícem, vztah Nory Fridrichové a Roberta Záruby už trvá delší dobu. Dítě spolu plánovali.

"Nikde jsem to nechtěla vytrubovat. Dlouho jsem to úspěšně tajila i v práci, ale došlo k jistým fyziologickým změnám, takže jsem musela s pravdou ven. Ano, jsem těhotná. Bylo to plánované," řekla Fridrichová.

Z práce zatím odcházet nehodlá. "Budu pracovat, dokud budu moci. Zatím žádné potíže nemám," prozradila.

O svatbě zatím Fridrichová a Záruba nemluví. I bez ní ale jejich dítě ponese příjmení otce. "Ta varianta, že by se dítě jmenovalo po mém bývalém muži, by byl už příliš velký hokej," smála se moderátorka, která stále nosí příjmení šéfa zpravodajství ČT Milana Fridricha, s nímž se rozvedla před čtyřmi lety.

Čtyřiačtyřicetiletý Robert Záruba už jedno dítě má. S bývalou manželkou Světlanou vychovává ve střídavé péči jedenáctiletého syna Viktora. Nikdy se netajil tím, že by si přál další děti, až najde tu správnou partnerku.

Pro čtyřiatřicetiletou Noru Fridrichovou to bude první dítě a těhotenství jí vyšlo, jak si představovala. "Myslím, že pokud do 35 zvládnu jedno dítě, tak budu pašák," prohlásila loni v březnu.