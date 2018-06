Fridrichová po porodu výrazně zhubla. Záměr to není, říká

Nora Fridrichová se dokázala na původní váhu vrátit velmi rychle. Jak sama říká, šlo to samo. "Během těhotenství jsem přibrala 20 kilo, ale pak šla rychle dolů. Teď mám o dvě kila méně než před otěhotněním. Opticky to ale bohužel působí, ze jsem zhubla mnohem víc. Jak to u některých žen v mém věku bývá, zhubl mi obličej a paže," řekla iDNES.cz s tím, že rezolutně vyvrací fámy o odmítání jídla.

"Pořád se mě na to někdo ptá a není mi to příjemné, protože anorexii, ze které mě někteří podezírají, považuji za závažný problém, ale některým ženám po mateřství se prý tato redukce váhy stává. Záměr to rozhodně není. Navíc nejsem moc velký jedlík," řekla Fridrichová.

Rychlý úbytek váhy může být způsoben i rychlým návratem do pracovního procesu. Poletování mezi domovem a televizí je zřejmě perfektní odtučňovací kůrou. Ale Fridrichové to nečiní žádný problém.

"Mateřství i práci snad zvládám. Dcera a ani v práci si na můj výkon snad nestěžují," dodala moderátorka.

Nora Fridrichová a Robert Záruba, kteří před časem procházeli krizí a ustáli ji, nebyli jediným párem na udílení cen TýTý. Barvy České televize tu reprezentovali i oceněný Vojtěch Bernatský s přítelkyní Kateřinou, Marcela Augustová s partnerem a s manželem přišla i Jolana Voldánová, nominovaná ještě za loňský rok, kdy se podílela na Událostech.