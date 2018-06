Milují peníze a říkají si děti peoplemetrů. Tohle jsou Mojsejovi

Nora a Braňo se netají tím, že peníze u nich hrají prim. Proč by na natáčení Show Jana Krause jezdili luxusním autem, když si mohou dopřát komfort leteckého provozu? To je jen zlomek jejich výstřednosti, kterou rádi dávají na odiv. Ke společnému rozhovoru jsme se sešli chvíli po natáčení v pražském hotelu Hilton, kde si kupodivu nedopřávali menu šéfkuchaře, ale pouze hamburger a hranolky.

Slivovicí jídlo zapíjela jen Nora, její muž je totiž přiznaný alkoholik, který abstinenci dá občas pěkně na frak. Naposledy před několika měsíci, kdy ho paparazzi vyfotili ve společnosti prostitutek. "I když všechny aféry byly vykresleny různě, vždycky byl v pozadí alkohol," říká otevřeně Braňo Mojsej, který své ženě dělá mluvčího i ve chvíli, kdy se chce v klidu najíst.

Jak jste se vůbec proslavili? Vím, že jste na Slovensku velkými hvězdami, ale Češi vás zatím moc neznají.

Nora: Já nevím. Vůbec si nemyslím, že jsem nějaká hvězda. Spíš známá osoba. Nejspíš to všechno spustila reality show Mojsejovci.

A čím si tedy vysvětlujete ten enormní zájem o vás?

Nora: Prodejnost. Lidi to zajímá. Říká se tomu přirozený zájem.

Braňo: Lidem cpou do hlavy blbosti, které jim už ale moc nežerou. Lidi vědí, co je pravda a co ne. To, co vidí v televizi, to jsme my. Doma i před kamerou. Ostatní celebrity dělají před národem divadlo. A když lidem dáte pravdu, chtějí to pořád, protože to mají doma. Dívají se sami na sebe.

Nora Mojsejová

Museli jste přece tušit, že budete pro média pořádné sousto...

Nora: Za sebe musím říct, že jsem vůbec nevěděla, co to bude obnášet. Nemohla jsem si na to nejdřív zvyknout, byla jsem jen podnikatelka, nikdo mě neznal, jen část nejbližších, já jsem s tím zájmem nepočítala.

Braňo: Měl jsem dřív nějaké malé zkušenosti s televizí, protože jsem podepsal velkou smlouvu s hudebním vydavatelstvím. Částečně jsem byl za celebritu, malý bulvární zpěvák, který vydal desku. Ale až s Norou jsme se začali ukazovat v různých pořadech, například Vylomeniny dosáhly enormních čísel sledovanosti. Tehdy jsme si pozvali domů bezdomovce. Ať si je zkusí pozvat domů Karel Gott. Nebo kdokoliv jiný. Ať je nechá vařit v kuchyni, potom budeme všichni celebrity. My jsme to udělali. Dnes můžete být Karel Gott, zítra můžete žebrat. Dnes je možné úplně všechno. To je džungle.

Mojsejovci zase byla kontroverzní show inspirovaná částečně VyVolenými. Vzít bandu lidí do své luxusní vily, nechat si namontovat kamery, dělit se s národem o život, to se jen tak nevidí. Tušili jste, že to bude mít takový úspěch?

Braňo: Bylo kdysi řečeno, že nás nikdo nebude sledovat, ale zatím nebyl překonán rekord první části naší reality show. Tehdy do Mojsejových nalili 180 milionů, i když každý říkal, že se na to nebude nikdo dívat. Dokonce odstoupili i reklamní partneři, kteří vzápětí hned nacupitali zpátky, když viděli, jaká je sledovanost. My jsme děti peoplemetrů.

VIDEO: Nora Mojsejová v Show Jana Krause Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S podobným formátem se nyní vrátíte na JOJku i Primu v reality show Šéfka, kde chcete najít svou pravou ruku. Co bylo tím hlavním důvodem, že jste si plácli?

Nora: Určitě vztahy s televizí. I když jsme dřív spolupracovali s Markízou, se kterou dnes po výměně vedení máme dobré vztahy, domluvili jsme se s JOJkou. Jednoduše jsme jim předložili formát a dohodli se.

A peníze nebyly rozhodující?

Nora: Byly! Ty jsou rozhodující vždycky. A vždycky jsou na prvním místě.

Na kolik milionů si přijdete?

Nora: To nemůžu říct. Ale budu se mít dobře. (Nora Mojsejová se v této části rozhovoru zvedá ze židle s omluvnými slovy, že musí za svou obchodní partnerkou. Rozhovor pokračuje s jejím mužem.)

Braňo, vy se na Šéfce budete také podílet?

V tomto případě nejsem před kamerou, ale za kamerou. Podílím se na produkci a jsem takový most mezi Norou a novináři.

Když jsme u novinářů, vím, že na Slovensku s nimi vedete poměrně ostrý boj.

My dnes na každou blbost reagujeme po uzávěrce konkrétního časopisu. V osm hodin večer pověsíme na web video a každý se na to podívá. Ať si pak novinári píšou, co chtějí.

Braňo Mojsej v Show Jana Krause

To zní téměř jako ideální podnikatelský záměr. Hodláte toho nějak využít?

Chceme spustit stránky Mojsejovci.tv. Půjde o regulérní televizi, do které budou lidé točit různé příspěvky a my je pak zveřejníme. Jestli tuhle službu nějak zpoplatníme, ukáže čas. Češi a Slováci jsou raději, když mají něco zadara. Je tu možnost zprovoznit kamery v některých místech našeho domova a tuhle on-line část bychom zpoplatnili. Princip by byl jednoduchý: podívej se, ale zaplať.

Máte za sebou manželskou krizi, která málem skončila rozvodem. Nora odstoupila od rozvodu den před jeho konáním.

Schylovalo se k němu několikrát, já to říkám upřímně. Mám problémy s alkoholem. Několikrát jsem absolvoval léčení, nejdéle jsem bez alkoholu vydržel osm let. Po určitých situacích jsem k tomu zase sklouzl, recidiva patří k nemoci. Rád o tom mluvím, protože tím ostatním lidem pomáhám, stejně tak jsem nemalý počet lidí vrátil na správnou cestu. Každý druhý v rodině má nějaký problém, ale většinou to tají a nevědí, že se dá pomoct. Já jsem živý příklad, že se dá.

Jenže poslední vaše krize už byla téměř neřešitelná. A jedním z důvodů byl opět alkohol.

To nebyl jeden z důvodů, to byl ten hlavní, já to přiznávám.

Zeptám se tedy jinak. Umíte si představit, že by vaše manželství skutečně krachlo?

Neumím si to živě představit. My nejsme klasické manželství, kdy jeden občas vyjede na služební cestu, ale jsme spolu pořád. Vyhovujeme si pracovně, protože marketing řeším já, například i obchod kolem módní značky Nora fashion. Nora je někdy velmi tvrdohlavá, ale zase si nechá poradit. Na druhou stranu ale nemám právo jí ničit život. I když všechny aféry byly vykresleny různě, vždycky byl v pozadí alkohol. I když se Kraus Nory ptal, jestli posledně v tom byly prostitutky, tak to skutečně nebylo. Oni je přitáhli v noci, když jsem spal, nafotili to a chtěli to pak prodat za milion. Já to neřeším, řeším jen svůj zdravotní stav. Vydržet první rok abstinovat, potom vydržet druhý, když vydržíte i ten, pak to všechno jde.