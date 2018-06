Nolte chce předtančovat dívkám

"Douglas a Ford si užívají s mladými partnerkami. Já jsem se ale rozhodl, že si těch mladých dívek pořídím hned několik," usmívá se Nick, který se netají tím, že se těší ve své taneční škole především na mladé studentky.



Není to ale údajně za žádnou cenu jen kvůli tomu, že by na nich ukájel své stařecké choutky. Podle Nolteho jsou dívky na tanec daleko talentovanější a dokáží ho proto také mnohem více prožívat.



Vím, že mě všichni buřiči napadnou kvůli mé senilitě a snaze přitáhnout si mladé dívky co nejvíce k sobě. Dělám to ale kvůli něčemu jinému. Tanečnice se totiž v sále oproti svým kolegům spíše vznášejí. Když se dívka věnuje tanci již od malička, tak u ní vlastně pak nejde ani o tanec, ale o umění, o které se dělí se svým tanečním partnerem a publikem. Je dokonalým zážitkem pozorovat ženu, jak tančí," objasňuje důvody svých podnikatelských aktivit herec, který pravidelně v prestižním newyorském klubu Suite 16 tančí s neznámými dívkami často až do čtyři do rána.