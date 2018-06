Noid zanedbává přítelkyni, v práci je zavřený do noci

"Moc šťastná není, ale Alenka je úžasná v tom, že mě nechává pracovat, což je obrovská výhra a já jí to pak vynahrazuju v neděli. Jsme v kontaktu přes telefony a vidíme se až večer," vysvětluje Václav Noid Bárta.

Václav Noid Bárta a Alena Jáklová

Nejvíc času mu v poslední době spolykal filmový příběh o Kajínkovi, nyní jsou na řadě muzikálové projekty. "Po dokončení hudby ke Kajínkovi jsem se pustil do Robina Hooda, k tomu jsem si přibral i Jesus Christ Superstar, kde hraju Jidáše a Piláta, takže mám tři role. K tomu musím míchat Němcovou, která vyjde v září," vysvětluje.

"Vstávám v sedm hodin, jdu na Robina, ve dvě přejedu na Ježíše, pak du míchat Němcovou do jedenácti."

"Robinové" Václav Noid Bárta a Ján Jackuljak

K ledu musel na chvíli dát i svou druhou lásku, tedy motorku. Motorkáři mají plno úrazů a ten si teď Noid nemůže dovolit. Vůbec prý jezdí s velkým respektem, protože na motorce se podle něj člověk musí pořádně soustředit, jet celým tělem. Není to jako řídit auto.

"Pak stačí trocha nepozornosti a hned je katastrofa. Proto nyní jezdím jedině autem. Kdyby se mi něco na motorce stalo, byl by to obrovský průšvih. A to nechci, přišel bych o práci. Robin Hood bude mojí životní rolí," dodává muzikant.