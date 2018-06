Václav Noid Bárta nosí jméno dcery na ruce, tetování si udělal doma

Na Noidově levé ruce je nyní navěky psáno: ‚Terezka 22. 10. 2014‘. Sedmé tetování sice na první pohled působí poněkud amatérsky, ale zpěvák má k němu velký vztah, byť vzniklo doma.

„Je to sedmé šťastné tetování dělané doma. Vím, že není nejkrásnější, ale pro mě má největší cenu. Gábina mi to napsala na ruku a já to následně vytetoval jehlou a inkoustem,“ řekl iDNES.cz Václav Noid Bárta, který neskrývá nadšení z toho, že se v říjnu stal poprvé otcem.

„Je to skutečně tetování, které má pro mě největší smysl. I ostatní tetování mám samozřejmě rád, protože jsou to všechno etapy mého života uložené pod kůží,“ dodal Noid.

Václav Noid Bárta a modelka Gábina Dvořáková se stali rodiči právě 22. října. Vzali se v létě, kdy se jim svatbu podařilo utajit. Pro Dvořákovou to byla první svatba, pro Noida druhá - v roce 2006 si bral zpěvačku Lucii Bílou, s níž se rozvedl o dva roky později.