Noid oslavil premiéru jako svobodný, s přítelkyní se rozešel

"Stalo se, ale jsme kamarádi a těmi zůstaneme, máme se pořád rádi. A co za rozchod může? Řekl bych odlišný pohled na styl života," uvažuje Bárta. Nezastírá přitom, že dával v poslední době přednost práci, které má opravdu hodně. Dokonce kvůli ní letos zanedbával i své milované rybaření, a to už je prý opravdu co říct.

Možná právě od naší Zlaté slavice odkoukal Noid takové pracovní nasazení. Zajímavé nabídky se na něj hrnou jedna za druhou a on je rád, že mu už nikdo nemůže vytknout, že mu je zařizuje Bílá jako se to stávalo v době, kdy býval jejím manželem. A stejně jako ona se ani její exmanžel nebrání žádné nové zkušenosti. Ke všem pěveckým povinnostem přibral roli hereckou, když si zahrál v kinech právě uváděném filmu Kajínek. Divadelní prkna jsou pro něj ale stejně největší láskou.

Září na nich například v muzikálu Robin Hood, který měl ve středu 1. září svou hlavní premiéru. V roli zbojníka nejen zpívá, ale také tančí a šermuje. Bojová akce s Kamilem Střihavkou mohla ovšem tentokrát dopadnout špatně. "Píchnul jsem Kamilovi nějak do oka, ani to bohužel nevím. Naštěstí jsem se netrefil úplně. Takových příhod bylo i při zkouškách hodně, já sám jsem chodil domů se spoustou modřin, bez toho se to neobejde."

Karel Gott s manželkou Ivanou Gottovou z představení muzikálu Robin Hood - Václav Noid Bárta

Na premiéře nechyběla Vaškova maminka Lenka, které hodil po děkovačce z pódia květinu a která má z úspěchů svého syna největší radost. S nadšením ho sledoval i Karel Gott s manželkou Ivanou. Po skončení představení mu vysekl poklonu: "Já jsem se do toho tak vložil, že jsem úplně zapomněl, že jste to vy," řekl s nadsázkou Gott. Na podobných událostech a premiérách se možná teď bude objevovat častěji, Ivana totiž pociťuje absenci kultury a ráda by to trochu napravila. "Jsem z muzikálu naprosto unešená, je vážně skvělý. Do Kalichu ještě určitě přijdu."

Václav Bárta se kromě Robina Hooda připravuje i na obnovené představení Jesus Christ Superstar v Hudebním divadle v Karlíně, kde zkouší hned dvě role - Jidáše a Piláta. Zkoušel je zároveň s Robinem Hoodem, což bylo prý trochu schizofrenní.

z představení muzikálu Robin Hood

"Léto bylo opravdu nabité, s Kamilem Střihavkou jsme na tom byli stejně, jeden týden jsme dopoledne trávili na Ježíšovi, odpoledne na Robinovi a další týden to bylo obráceně. Teď mám zrovna v Ježíšovi tři dny volna, takže jsem mohl hrát premiéru. Bylo to šílený, ale bylo to lepší než třeba jít na ty ryby," uzavírá s úsměvem zpěvák.