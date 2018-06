Noid miluje rybaření, velkých úlovků se ale bojí

"Velkých ryb se bojím a protože nevím, co na mě ve vodě číhá, musí do vody brácha," přiznává navenek neohrožený zpěvák. Podobně tomu bylo i na nedávné pětidenní dovolené u jihočeského rybníka, kam Noid vyrazil s přítelkyní Alenou Jáklovou a bratrem Štěpánem a jeho rodinou. A protože ryby neuvěřitelně braly, musel brácha do vody celkem stodesetkrát. Tolik kaprů totiž společně nachytali.

"Rybaření oba milujeme a všechny ryby vždycky pouštíme. Že nám ale budou brát tak, že je skoro nestihneme vytahovat, jsme ani jeden netušili. V polovině týdne jsme se už jen hecovali, kdo jich chytí víc a kdo většího, šedesáticentimetrový kapr nám byl malý, rekord byl totiž osmdesát sedm centimetrů a chytil jsem ho já. A jeden vážil dvanáct kilo," vypráví pyšně exmanžel Lucie Bílé.

Zpěvák na rybách relaxoval a odpočíval, v poslední době se mu prý totiž nahromadilo tolik práce, akcí a večírků, že téměř nestihl vydechnout. Na koncert s jeho novou kapelou Red1one, která proběhla první červencový den, chtěl být ale svěží a tak si pár dní volna dopřál. Muzika je pro něj totiž vším a hodně si zakládá na tom, aby si kapela složená z mladých nadaných muzikantů našla své publikum a líbila se.

Na akci konanou u pražské Vltavy se ale zlákat nechal, jedinečné plážové party se kromě něho zúčastnily i modelky Romana Pavelková či Dominika Mesarošová, které své vnady vystavily osvěžujícímu proudu vody ze zdejších sprch. Zastavil se také Robert Rosenberg, Vlastimil Horváth nebo Vlaďka Erbová se svým potomkem.