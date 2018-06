Noid: Lucka je nejhezčí po ránu

"Lucka se mi moc líbila hned na první pohled. Setkali jsme se na muzikálu Excalibur, koukal jsem na ni jako na bohyni," vzpomíná čtyřiadvacetiletý zpěvák a skladatel Václav Bárta.

* Slíbil jste Filípkovi psa a Lucii miminko. Co bude dřív?

Těžko říct, to ještě uvidíme. (Miminko, radí mu Lucie Bílá)

* Kdy je Lucie nejhezčí?

V sobotu po ránu, když je nenamalovaná a rozcuchaná. To je moje láska Hanka.

* Máte rád tetování. Udělal jste si nějaké znamení na počest vaší lásce?

Na pravé ruce mám svoji iniciálu a na levé mám Háčko. Říkám jí totiž Hanko nebo spíš Haničko.

* Na vaše připravované cédéčko jste nazpívali duet Paranoid. Jak jste si to užil?

Byl to zážitek, je pro mě vzor od mých patnácti let.

* Jaká je Lucie fanynka? Prozradila, že při vašich koncertech čeká v davu na to, až si sundáte triko a pak s holkama ječí. Vnímáte ji při zpívání?

Já vnímám jenom ji. Je výborná fanynka, je pro mě i manažerem.

* Jste o dost mladší, máte určitě řadu fanynek. Nežárlí?

Nemusí žárlit. Nedávám jí k tomu důvod. Ty holky se jí tak bojej, že se ke mně žádná nepřiblíží, i kdyby třeba chtěly. (Ta ženská by si o něj řekla jenom jednou, říká s úsměvem Lucie Bílá.)