Zpěvačce Kamile Nývltové zemřela mladší sestra

Kamila Nývltová promluvila o velké ztrátě během natáčení videoklipu k písni Je to hřích. Jak uvedla, emoce před kamerou byly autentické.

"K této písní mám osobní hluboký vztah, hledala jsem v ní odpověď na otázku života a smrti, se kterou jsem se nedávno setkala téměř tváří v tvář. Eliška zemřela, když jsme tuto píseň natáčeli ve studiu. Ve mně to zanechalo mnoho otevřených otázek. Všechny mé pocity se v té písni odrážejí," uvedla Kamila Nývltová.

S novým videoklipem jí pomáhal kolega Václav Noid Bárta, který se ujal režie i kamery. Díky této spolupráci potvrdil, že je opět s modelkou Gabrielou Dvořákovou, s níž se před svátky rozešel.

"Ano, jsme spolu. Zjistili jsme, že je nám spolu dobře," řekl iDNES.cz Václav Noid Bárta.

Že si s Dvořákovou vyhovují v osobním i pracovním životě, dokázali právě během natáčení, přítelkyni totiž povolal kvůli její profesi modelky. Společně s Nývltovou totiž "hrála" v šatech návrhářky Terezy Sabáčkové.

"Točilo se od rána do noci. U jezera byla tma a hrozné mokro, všude mlha, bláto, mokré listí. Všichni si dávali bacha, aby někdo v nevábně vypadajícím ledovém jezeře neskončil. Nakonec tam zahučel fotograf Vláďa," uvedla Nývltová, jež několik hodin byla oblečená velmi skromně. Natáčení ale naštěstí přežila bez újmy na zdraví.

Gabriela Dvořáková, Václav Noid Bárta a Kamila Nývltová

"Je tu nádherně, překrásná příroda, Kamčin otec a rodinný přítel Olda Brát mě vzali do auta a protáhli mě po okolí Rtyně, byl jsem naprosto nadšený. Tady je to ráj pro filmaře. Určitě se sem vrátím, mám spousty nápadů," dodal Noid, který vyzdvihl i profesionalitu hlavní aktérky.

"V klipu jsme společně našli to, co Kamilka hledala, bylo na ní vidět, že to vše opravdu velmi niterně prožívá."