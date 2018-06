Noid byl s přítelkyní v Thajsku, přivezl si nové tetování

Zpěvák se objevil jako porotce na akci Tvář roku, a předvedl zde nejen svůj nový účes, ale především nové tetování štíra na hlavě. "Byli jsme s Alenkou na dovolené v Thajsku a já jsem si říkal, že potřebuju na to místo nějakou vzpomínku. Tetování vydrží už napořád, takže jsem do toho šel. Vybral jsem si štíra, protože je to moje znamení. A hlava se mi líbí proto, že je to drzý, když to oholíš, ale není to vidět, když to zaroste," uvedl Noid. Zpěvák nemá strach ani z nepříliš vyhlášených hygienických návyků Thajců. "Jsem přírodní typ a špína nesmí člověku zas tak vadit," smál se Bárta.

Bývalý manžel Lucie Bílé nevylučuje, že by si v budoucnu nechal udělat ještě další tetování, rozhodně by však nevolil jako ozdobu jméno své přítelkyně. "V životě se může stát cokoliv a pak s tím člověk může mít všelijaké problémy. Myslím, že důkaz lásky je v něčem jiném, třeba v tom, jak se k sobě lidé chovají, jak jsou na sebe hodní," myslí si Noid a dodává, že jeho lásce Alence by tetování asi neprošlo. "To bych ani nedovolil, i když je to každého věc, protože mně osobně se tetování na holce nelíbí. Alenka je krásná holka a nemusí se nějak zkrášlovat," chválil svoji polovičku Noid.

Fakt, že je Alenka o čtyři roky starší, nedělá Bártovi problém. Přiznal, že starší ženy mu vyhovují více. "Už jsem četl, že trpím oidipovským komplexem, což si samozřejmě nemyslím. Ale mám rád holky, které už vědí, co chtějí a nejsou nevyřáděné. Chci už mít doma nějaké zázemí a nestojím o to, aby moje holka měla potřebu jít třikrát týdně někam pařit. Když je o trochu starší, tak je to absolutně perfektní," prozradil Bárta.

Zpěvák se dokonce hodlá se svojí láskou vrhnout na podnikání a plánují založení seznamky. "My jsme se s Alenkou seznámili díky Romaně Jákl-Vítové vlastně naslepo, takže jsme se rozhodli, že uděláme něco podobného pro ostatní. Jmenuje se to Seznamka naživo a je to takový ten americký způsob seznamování. Přijde skupina lidí, posadí se po dvojicích a po pěti minutách se střídají u stolů," vyložil Noid svůj plán. Strachem z toho, že by společný podnik mohl poškodit jejich vztah, se nezabývá. "Já budu ty akce moderovat a Alenka bude dělat věci kolem, účetnictví a reklamu. Myslím, že to bude v pohodě," řekl Noid na závěr.