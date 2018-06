Noid bez Bílé nestrádá, zahraje si Robina Hooda i Jidáše

"Mám teď hodně práce a taky dost nabídek na role. Zahraju si Robina Hooda i Jidáše v muzikálu Jesus Christ Superstar. Do toho samozřejmě film Kájínek, kterým teď žiju nejvíc. Dokončil jsem k němu hudbu, ale práce tím někončí. Probíhají různé schvalovačky, takže ještě pořád něco pilujeme a já trávím hodně času ve studiu," říká Bárta.

Ve filmu si také zahrál a to dokonce spoluvězně Kájínka, jenž mu do cely nosí jídlo. V opravdovém vězení strávil kvůli natáčení pět dní a necítil se zrovna dvakrát uvolněně. "Byli jsme od vězňů sice izolovaní a dělily nás dvoje mříže, těch dvacet metrů ale stejně k úplné pohodě nestačilo. Vězni na nás pokřikovali a soustředit se na natáčení nebylo snadné. No, prostě se budu snažit bejt hodnej," dodává s úsměvem zpěvák.

Režisér Petr Jákl a Václav Noid Bárta (vlevo) u ukázek z filmu Kajínek

Ten si udělal čas a přišel se podívat na premiéru filmu Robin Hood s Russel Crowem v hlavní roli. Po skončení filmu neskrýval rozpaky. "Nerad kritizuju práci druhých, vím sám, jakou dřinu každá práce stojí a jak je to pak nepříjemné. Musím ale přiznat, že nejsem z filmu zrovna nadšený. Určitě bych krátil, je to zbytečně dlouhé."

K výkonům herců a obzvlášť k představiteli hlavní role žádné výhrady neměl. Sám si už v září Robina Hooda zahraje ve stejnojmenném muzikálu, který uvede Divadlo Kalich. Momentálně se vybírají další dva adepti na Robina a Marianu prostřednictvím talentové show Robin Hood-Cesta ke slávě, která se na Primě rychle blíží ke svému cíli.

Dva představitelé Robina - Ján Jackuliak a Václav Noid Bárta s Luciou Šoralovou - Marianou Spoluautoři libreta Gabriela Osvaldová se svým partnerem Miroslavem Mirčevem

Vedle finalistů, kteří jsou ještě ve hře, do hlediště kina usedli i někteří vyřazení soutěžící. Nechyběl ani porotce a zároveň producent muzikálu a ředitel Divadla Kalich Michal Kocourek nebo autoři muzikálu Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup, kteří přišli se svými partnery.