Noid Bárta v roli bodyguarda: hlídal Elišku, aby ji neosahávali

"Stává se to, zvlášť když jsou ti lidé posilnění alkoholem. Přehlídka před týdnem začala o půlnoci a bylo tady hodně veselo. Organizátoři nás hlídají, ale je to někdy složité. Tak jsem si tentokrát vzala Vaška, to už si snad nikdo na podobné věci netroufne," prohlásila modelka.

Noid Bárta v zrekonstruovaném klubu Elišku bedlivě střežil. Páru, který nedávno oslavil roční výročí vztahu, se zamilovanost nedá rozhodně upřít. Společně tráví spoustu času, také u zkoušek rolí v rockovém muzikálu Janka Ledeckého Hamlet. Eliška si zahraje Ofélii a její přítel Hamleta.

Po pařbě v baru se modelčin bodyguard druhý den pro jistotu maskoval brýlemi a netajil, že to s pitím trochu přehnal. Pomohla procházka na sněhu a relax ve wellness hotelu, kde se pár rozhodl zůstat i další noc. Vybavení do horských podmínek ale zrovna nebyli.

"Máme raději léto, na zimu moc připravení nejsme. Taková Andrea Verešová je oblečená jako ze žurnálu, já mám tepláky a Vašek nemá ani ponožky. Já ostatně taky ne," prozradila Eliška.

Eliška Bučková a Václav Noid Bárta

Na důkaz oba sundali boty a odhalili holé nohy. Lyžování však neholduje ani jeden z nich. Zpěvák prý lyžoval naposledy ve čtrnácti letech a Eliška nechce před premiérou Hamleta riskovat úraz.