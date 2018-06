Noid po sedmi měsících ukázal přítelkyni a přiznal, že vůbec nepije

"Sedm měsíců jsme to záměrně tajili, chtěli jsme se mít jen pro sebe. Ale kvůli křtu jsme už museli s pravdou ven," řekl iDNES.cz Václav Noid Bárta, který v minulosti žil s Eliškou Bučkovou, jež nyní randí s bývalým partnerem Dvořákové Jakubem Malinou.



"V lásce se řídím srdcem. Když vzplane, nějaká logika jde naprosto stranou. A tak to mám i v tvorbě. Veškerá příroda a přírodní jevy jsou to, co mě inspiruje. A k přírodě samozřejmě patří i ženy," dodal Noid, který v posledních měsících výrazně změnil životní styl. Mimo jiné přestal pít alkohol.

"Nepiju asi čtvrt roku a je mi daleko líp. Ještě do toho sportuju, takže mám víc energie na všechny svoje aktivity. Tuhle jsem spočítal, že mám tak deset dní v roce volno, zbytek je jenom práce."

Kromě křtu videoklipu Moře kupodivů měl zpěvák i jiné příjemné povinnosti - přebírání dvouplatinové desky za poslední nepojmenované album, které vzniklo ve spolupráci se symfonickým orchestrem.

"Je to velká radost. A nevím, co větší. Desku přebírám poprvé, klip je moje práce, celý jsem si ho točil a stříhal sám. A točení je vůbec věc, která mě teď hodně baví."

Václav Noid Bárta a Gabriela Dvořáková na křtu videoklipu Moře kupodivů. Noid si v rámci něj přebíral i platinovou desku.

Noid přiznává, že se jeho současná kariéra ubírá směrem, o jakém se mu ani nezdálo. Ale přiznává, že za jeho zviditelnění může i Lucie Bílá, s níž byl ženatý.

"Jsem jí vděčný za spoustu věcí, hodně mě toho naučila o showbyznysu. Nebudu zapírat, že nebýt jí, asi by se o mě tolik nevědělo, na druhou stranu kdybych nic neuměl, asi by se to dřív nebo později ukázalo. O to víc jsem rád, že tahle akce dokazuje pravý opak," uzavřel Václav Noid Bárta, který se v prosinci vypraví na koncertní šňůru po čtyřech velkých městech.