Noel Gallagher, tahoun skupiny Oasis, je opět volný

Liam Gallagher Liam Gallagher na koncertě

"Měli různé názory na to, jaký životní styl by měli vést," citoval deník The Mirror jednoho z jejich přátel. Před sedmi měsíci se manželskému páru narodila holčička Anais.Letos v březnu Noel prohlásil, že večírky, na nichž se užívaly drogy, jsou minulostí a že chce zůstat navždy s Meg ženatý. "Kdyby mě opustila, zničilo by mě to," svěřil se tehdyčasopisu Radio Times.V červenci se rozpadlo manželství Noelova bratra Liama s herečkou Patsy Kensitovou. Liam proslul svým excentrickým chováním, drogami a pitím a jeho manželství bylo velmi bouřlivé. V roce 1998 například vyhodil v opilosti Patsy a jejího syna Jamese z domu. Po narození syna Lennona se Liam údajně poněkud zklidnil, jeho manželství však nakonec stejně ztroskotalo.Kontroverzní chování Liama na koncertech dosáhlo vrcholu letos v červenci, když fanouškům ve Švýcarsku řekl: "Jaký to má smysl hrát pro vás, bando, - vždyť neumíte anglicky." Na skupinu se z davu přihlížejících snesla sprška různých předmětů.Oasis zazářili v letech 1994-1997 na hudebním nebi alby Definitely Maybe a (What's the Story) Morning Glory. S tím, jak se mezi bratry Gallagherovými prohlubovaly rozpory, však zájem o skupinu na britských ostrovech postupně upadal.V létě 1999 se skupina málem rozpadla, když odešli dva její členové a zůstali pouze bratři Gallagherové. Letos v květnu opustil Noel Oasis uprostřed světového turné, ke své kapele se však znovu připojil na závěrečných koncertech, které se konaly v Británii.