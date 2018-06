Noc s Williamem vynese vítězce štvanice šedesát tisíc

Štvanému princi nejsou moc platní ani bodyguardi. Dokáží ho ochránit před zástupy mladých žen, jež se houfují navzdory chladnému počasí před jeho ubytovnou na skotské univerzitě St. Andrews. Nicméně když na milovaného pravnuka Queen-Mum čekala nahá vetřelkyně přímo v jeho kolejní posteli, zůstali muži z ochranky stát s otevřenými ústy...



V předvánočním čase úsilí Williamových ctitelek ještě nabralo na intenzitě. Mají k dispozici spoustu večírků, na nichž se popíjí, tančí, koketuje... Třeba to některé z nich vyjde. A to navzdory faktu, že jeho dosud přelétavou náklonností se nyní pyšní blonďatá švédská princezna Madeleine. Rusovlasý, stále šarmantní princ přitahuje příslušnice něžnějšího pohlaví zejména chlapeckým půvabem a širokým úsměvem. To zviditelňuje nikoli jeho oficiální image, ale takříkajíc mimiprotokolární aktivity, především pak sportovní.



Vladařskou rodinu Windsorů děsí navíc to, že temperamentní dívky nejdou po Williamovi jenom kvůli milostným zkušenostem, ale hlavně si přejí, aby se staly matkou jeho dítěte. Případný nelegitimní potomek by mohl notně zamotat hlavu celému královskému dvoru.