VIDEO: Ruppert trénoval u vyměšování, Dyk na Karlštejn vodil holky

Vojtěch Dyk přiznal, že trénuje na toaletě. Záhy se ukázalo, že v tom nejede sám. "My jsme se původně zavřeli s Matějem támhle," ukazoval zpěvák na místnost, z níž záhy vylezl Matěj Ruppert, který těsně před návštěvou iDNES.cz trénoval výšky. "Já nejraději trénuju u vyměšování," objasnil bez zábran zpěvák Monkey Business.

"Honza u kakání, ne?" hecoval Dyk kolegu z kapely Nightwork Jana Maxiána. "Když člověk zaplete tenzi do toho hlasu, tak se musí uvolnit někde jinde. Tak já se samozřejmě snažím uvolnit co nejlíp, aby můj výkon byl co nejlepší," zvládl kolegovo pošťuchování.

Všichni tři přiznali, že ke Karlštejnu mají velmi vřelý vztah. Ruppert například vytasil vzpomínku, kdy tu prý se svými kamarády provozoval nelegální vylepování plakátů. To Dyk sem chodil za romantikou. "Na Karlštejně jsem pořádal vstupní pohovor pro každou svou dívku, takže na tenhle hrad mám jen hezké vzpomínky. Byl jsem tu dva a půl krát," vtipkoval.

A kdo z příbuzných se na známé interprety přišel podívat? "Když mám na koncertě maminku, tak to nemůžu dát, takže moje maminka, i když ji to mrzí a mě ještě víc, má zakázáno na koncerty chodit, takže dnes jsem tu sám, jen se svými přáteli a kolegy," upřesnil Matěj. "Já tu mám rodiče a svých sedmnáct bratrů," dodal Dyk, jehož partnerka Tatiana Vilhelmová zůstala se synem Aloisem doma. "Mě přišla moje žena, doma je maminka s mojí dcerou a asi si užívají hezký večer, díky tomu já mám hezký večer tady právě se svou ženou," uvedl Jan Maxián.



Noc na Karlštejně: scéna koncertu, který připomněl největší hity Karla Svobody i výročí slavného muzikálu.

Ruppert na kameru iDNES.cz zavzpomínal i na incident, kdy před dvěma lety vyhazoval po koncertě nábytek z okna. "Je pravda, že to bylo v Karlových Varech, teď jsme na "Karlově hradě", ale naštěstí pro itinerář hradu Karlštejn odjíždím hned po koncertě domů," smál se.

Zpěváci zpívali v rámci koncertu Noc na Karlštejně, který si letos připomíná 40. výročí filmového zpracování. Téměř dvouhodinový koncert k výročí vzniku muzikálu, který organizoval producent Janis Sidovský, se skládal z mixu písní Karla Svobody a z bloku písní právě z muzikálu Noc na Karlštejně. Vedle Dyka, Rupperta a Maxiána zazpívali i Tereza Černochová, Zuzana Stivínová či Jan Budař. Umělce doprovázal Český národní symfonický orchestr.