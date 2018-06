Noc bez mužů skončila úspěšně

Nápad excentrického primátora Antanase Mockuse se vesměs ženám velmi líbil. Bary a restaurace zaplavily zralé ženy i dospívající dívky, z nichž mnohé neváhaly křičet na muže, kteří chtěli neuposlechnout zákazu, aby se jim ztratili z očí.

"Je to skvělý nápad, mělo by to být víckrát do roka. Dnešní noc je naše," pochvalovala si Ana Rodriguezová u lahve whisky.

"Noc bez mužů vymýtila nehody a násilí," přidala se Nilsa Moyová vychutnávající si extatický tanec uprostřed davu žen v jednom z nočních klubů.