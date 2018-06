Noah Wyle ze seriálu Pohotovost je trojnásobným otcem

„Matce i dítěti se daří dobře. Celá rodina se těší z nového přírůstku,“ řekl v pátek magazínu People Wyleův mluvčí s tím, že holčička se jmenuje Frances Harper a narodila se 22. června.

Noah si Saru vzal na ranči v Santa Barbaře, obřad tajili před médii a přítomno na něm bylo jen pár nejbližších přátel a příbuzných.

„Bylo to nádherné. Bylo to skvělé. Byl to velmi malý obřad, máme v Kalifornii malou farmičku, kde to vše proběhlo,“ prohlásil nedávno Wyle.

S první ženou Tracy Warbinovou, s níž se prý stále přátelí, se rozešel v roce 2009 a o rok později se rozvedli.