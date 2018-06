VIDEO: Fanoušci obtěžovali ukrajinskou reportérku při natáčení

Reportérka ukrajinské televize se snažila dělat svoji práci, ale pro vstup si zvolila poněkud nešťastné místo. Dav nizozemských fanoušků ji nejdřív v pohodě míjel. Pak se ale začali někteří pivem posíleni příznivci fotbalu předvádět.

Před kamerou redaktorku objímali, mávali do kamery, pokřikovali, jeden z nich dokonce mladou Ukrajinku požádal o ruku. Další zase vystresovanou redaktorku v krátkých šatičkách plácl po zadku. Reportérce se nakonec vstup podařilo udělat, přestože to chvíli vypadalo, že to vzdá.