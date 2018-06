Nizozemsko loni zrušilo téměř století platný zákaz veřejných domů. Vytvoření odborů pro zaměstnankyně nyní už legálních podniků má být dalším logickým krokem.

"Vytvoříme odbory, které by mohly fungovat už za rok," říká mluvčí Rode Draad Christy ten Broekeová. Začátkem příštího roku by chtěla organizace začít verbovat do odborů příslušnice nejstaršího řemesla na světě.